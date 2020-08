DAX Index X-Sequentials intraday Trading für den 26.8.2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder realisierten bereits in dieser Handelsergebnisse nachfolgende Trading Ergebnisse:

SP500 Index Daytrading Position Nr.1 : +102 Punkte,

SP500 Index Daytrading Position Nr.2 : +69,6 Punkte,

DAX Index Daytrading: +243,1 Punkte.

DAX Index:

Der DAX Index erreichte während der Dienstagssitzung die prognostizierte X-Sequentials "5XZ" inverse Kurszielzone bei 13190 Punkten bis 13230 Punkten. Mit dem zugehörigen Handelssignal wurden 243,1 Punkte gewonnen. Sofern die 3/6 X-Sequentials Marke bei 13049.0 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskurs unterboten werden sollte, ist ein Kursrückgang bis zur 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 13025 Punkten bis 12977 Punkten zu erwarten.

Unterstützung befindet sich im Falle eines weiteren Kursrückgangs an der X-Sequentials "X" Marke bei 12888 Punkten. Spätestens dort sollte der DAX Index in Aufwärtsrichtung umkehren. Die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung oberhalb von 13221.8 Punkten ist dann zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 13153.3 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskurs überboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen in der Folge nicht tiefer liegen. Es ist dann ein Kursanstieg bis zu den 3/6 X-Sequentials Aufwärtszielzonen bei 13234 Punkten bis 13283 Punkten und bei 13354 Punkten bis 13411 Punkten zu erwarten.

Sofern Punkt "4X5" des bearishen X-Sequentials X5 Musters bei 12807.0 Punkten nicht unterboten werden sollte, ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 13565 Punkten zu erwarten. Updates erhalten Sie als Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied in Ihrem Mitgliederbereich und per E-Mail !.

DAX Index X-Sequentials 30 Minuten Chart:

Link: Zum Chart

Die Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefe (X-Sequentials Börsenbrief, X-Sequentials Daytrading Börsenbrief und X-Sequentials Signalbrief) erhalten Sie als Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied.Bei der Wahl einer Technische-X-Analyse.de Trading Jahresmitgliedschaft sparen Sie derzeit die Hälfte !.Der Preis von 594 Euro für ein Jahresabo wird nach Bestelleingang manuell zugeordnet.

Sparen Sie bei einer Technische-X-Analyse.de Trading Jahresmitgliedschaft die Hälfte !.

Sie zahlen anstatt 1188 Euro nur 594 Euro.

Lassen Sie sich die Handelssignale nicht entgehen.

Mit den Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefen werden Sie zufrieden sein.Seit Januar 2012 wurden 986 Handelssignale veröffentlicht.Es wurden insgesamt bis zum 14.8.2020 131699 Punkte gewonnen !.Wenn Sie ein Jahresabo wählen, zahlen Sie derzeit anstatt 1188 Euro, nur 594 Euro. Sie sparen somit die Hälfte.Bei einem Monatsabo bleibt es bei den 99 Euro !.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading