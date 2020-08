DAX Index X-Sequentials intraday Trading für den 25.8.2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder realisierten heute im SP500 Index Daytrading nachfolgende Ergebnisse:

SP500 Index Daytrading Position Nr.1 : +102 Punkte,

SP500 Index Daytrading Position Nr.2 : +69,6 Punkte.





Der DAX Index erreichte in der letzten Handelswoche sein X-Sequentials 5XZ Abwärtsziel, sodass die Abwärtsbewegung beendet war und eröffnete am Montag, den 24.8.2020 mit einer Kurslücke bei 12946.0 Punkten. Das Tageshoch wurde bei 13104.3 Punkten gehandelt. Unterstützung befindet sich an der X-Sequentials "X" Marke bei 12889 Punkten. Unterstützung zuvor befindet sich im Kursbereich von 12985.5 Punkten bis 12958.0 Punkten. Eine Handelsspanne ist zu erwarten, wenn die Marke von 12955.2 Punkten unterboten wird. Das aktuelle 3/6 X-Sequentials Aufwärtsziel zeigt auf 13232 Punkten bis 13283 Punkten. Die Aufwärtsbewegung ist vorzeitig beendet, wenn der Dax Index bei 13134 Punkten in Abwärtsrichtung abkehrt.Aufgrund dessen das die Marke von 13052.8 Punkten überboten (Punkt 5X5) wurde, ist nun eine Aufwärtsbewegung bis zum X-Sequentials 5XZ inversen Aufwärtsziel bei 13190 Punkten bis 13230 Punkten zu erwarten. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12745.3 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskurs unterbieten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde.Updates erhalten Sie als Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied in Ihrem Mitgliederbereich und per E-Mail !.

Link: Zum Chart

Die Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefe (X-Sequentials Börsenbrief, X-Sequentials Daytrading Börsenbrief und X-Sequentials Signalbrief) erhalten Sie als Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied.

Seit Januar 2012 wurden 986 Handelssignale veröffentlicht.Es wurden insgesamt bis zum 14.8.2020 131699 Punkte gewonnen !.