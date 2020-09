DAX Index X-Sequentials intraday Trading für den 24.9.2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX Index bildete mit 13460.5 Punkten, innerhalb einer 3/6 XSequentials Kurszielzone einen Hochpunkt aus. Der DAX Index fand im Anschluss mit 12505.2 Punkten Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12607.6 Punkten. Der DAX Index fand im Anschluss mit 12830.17 Punkten Widerstand im 3/6 Kursbereich von 12666.0 Punkten bis 12998.9 Punkten. Es ist nach Unterbieten des Tiefs bei 12505.2 Punkten eine Abwärtsbewegung bis zur 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 12082 Punkten bis 11957 Punkten zu erwarten. Die Abwärtsbewegung ist beendet, wenn der DAX Index die 3/6 X-Sequentials Marke bei 13186.2 Punkten per einem 4h Schlusskurs überbietet, wobei die Folgeschlusskurse nicht tiefer liegen dürfen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde. Der DAX Index schloss am Mittwoch, den 23.9.2020 bei 12656.9 Punkten.Der DAX Index formierte ein bearishes X-Sequentials X5 Muster. Der DAX Index schloss am Mittwoch, den 23.9.2020 bei 12656.9 Punkten. Es ist die Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu erwarten. Das halbe 5XZ Kursziel befindet sich bei 12200 Punkten bis 11956 Punkten. Das vollständige 5XZ Kursziel befindet sich bei 10678 Punkten bis 10434 Punkten. Der XSequentials "X" Widerstand befindet sich bei 13093 Punkten. Den Chart finden Sie auf der nächsten Seite.– Technische-X-Analyse.de Trading X-Sequentials Börsenbrief,– Technische-X-Analyse.de Trading X-Sequentials Daytrading Börsenbrief,– Technische-X-Analyse.de Trading Signalbrief.Profitieren Sie von den X-Sequentials Analysen, Prognosen und Handelssignalen.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading