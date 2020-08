DAX Index X-Sequentials intraday Trading für den 20.8.2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder realisierten in der letzten Handelswoche nachfolgende Handelsergebnisse:

Dow Jones Industrial Index Positionstrading: +763 Punkte,

Dow Jones Transportation Index Positionstrading: +813 Punkte.

DAX Index:

Der DAX Index fand während der Mittwochssitzung mit 12833.8 Punkten Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12842.3 Punkten und überbot im Anschluss mit dem Tageshoch bei 12980.7 Punkten,die 3/6 X-Sequentials Marken bei 12956.9 Punkten und 12971.1 Punkten. Der DAX Index schloss am Mittwoch, den 19.8.2020 bei 12979.6 Punkten. Eine Aufwärtsbewegung ist dann zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke 13006.0 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskurs überboten wird, wobei die Folgeschlusskurse auf 30 Minuten Basis nicht tiefer liegen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde. Eine 3/6 X-Sequentials Kurszielzone in Aufwärtsrichtung befindet sich bei 13009 Punkten bis 13028 Punkten. Die X-Sequentials 5XZ Abwärtsbewegung bis auf 12730 Punkten, wobei die gesamte X-Sequentials 5XZ Kurszielzone von 12767 Punkten, 12727 Punkten bis 12687 Punkten verläuft, kann sich erst formieren, wenn Punkt "5X5" des bearishen X-Sequentials X5 Muster bei 13052.8 Punkten nicht überboten wird. Ansonsten ist ein Kursanstieg bis zum X-Sequentials 5XZ inversen Kursziel bei 13190 Punkten bis 13232 Punkten zu erwarten. Die Gegenbewegung ausgehend vom 12833.8 Punkten ist beendet, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12936.0 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskurs unterboten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde.

DAX Index X-Sequentials 30 Minuten Chart:

Link: Zum Chart

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de



PS:

