DAX Index X-Sequentials intraday Trading für den 10.7.2020

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder realisierten in dieser Handelswoche nachfolgende Handelsergebnisse:

Dow Jones Transportation Index: +299,6 Punkte,

Nasdaq 100 Index:+265 Punkte,

Silber: +110,3 Pips,

Gold: +297 Pips,

EUR/USD: +113 Pips,

Gold: +261 Pips,

Nasdaq 100 Index: +565 Punkte.

DAX Index:

Wie zu einem früheren Zeitpunkt erwähnt, war ein Unterbieten des Tiefs vom 15.6.2020 bei 11597.8 Punkten unwahrscheinlich. Der DAX Index bildete in der Folge ein bullishes X-Sequentials X5 Muster, mit einem "5XZ" Hoch bei 12616.1 Punkten aus, um im Anschluss das halbe, inverse X-Seqeuntials "5XZ" Abwärtsziel zu erreichen. Im Anschluss lag mit 12658.2 Punkten eine X-Sequentials X2 Struktur vor. Dieses implizierte eine weiteren Anstieg, gefolgt von einer Seitwärtsbewegung. Das entsprechende Folgehoch lag am 6.7.2020 bei 12842.6 Punkten. Der DAX Index schloss am Donnerstag, den 9.7.2020 bei 12497.4 Punkten. Sofern das Hoch bei 12842.6 Punkten überboten werden sollte, ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 13580 Punkten zu erwarten. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12200.3 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskurs unterboten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde.

DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

