DAX Index X-Sequentials intraday Trading Update: Doppeltop bestätigt [...]

Link: Zum Chart Der DAX Index notiert am Freitag, den 28.1.2021 bei 15331 Punkten. Der DAX Index bildete zuletzt ein potenzielles, bullishes X-Sequentials X5 Muster aus. Es war bis zum Unterbieten der Marke von 15629.860 Punkten ein Kursanstieg bis maximal 16885 Punkten zu erwarten. Generell mussten für einen Kursanstieg die 4h Schlusskurse oberhalb der 3/6 X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 16116.219 Punkten notieren. Der DAX Index unterbot jedoch die Marke von 15629.860 Punkten und notierte anschließend bis 14952.670 Punkten tiefer. Das Doppeltop wurde somit bestätigt. Das Zwischenziel in Abwärtsrichtung bei 15375 Punkten bis 15245 Punkten, wurde somit unterboten. Der DAX Index konsolidiert aktuell an dieser Zwischenzone. Der aktuelle Widerstandsbereich verläuft von 14952.670 Punkten bis 15587.390 Punkten. Es ist ein Kursrückgang...[...]