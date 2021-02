Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Trading für die 8. KW. 2021: Aufwärtsbewegung zu erwarten !

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index formierte vom 31.7.2020 bis zum 30.10.2020 ein bullishes X-Sequentials X5 Muster. Die X-Sequentials 5XZ Aufwärtszielzone wurde am 8.1.2021 mit 14.131,50 Punkten erreicht. Der DAX Index fand im Anschluss mit 13.311,00 Punkten am 28.1.2021 Unterstützung an einer Aufwärtstrendmarke, sodass das Korrekturziel bei 12750 Punkten verfehlt wurde. Seit dem Hochpunkt bei 14.169,50 Punkten am 8.2.2021 liegt ein X-Sequentials X2 Ausbruchspunkt vor. In der letzten Handelswoche wurde mit 13.853,77 Punkten Unterstützung an einer Aufwärtsrendmarke bei 13.902,20 Punkten gefunden. Der Schlusskurse am Freitag, den 19.2.0221 lag bei 13.993,23 Punkten.

Solange der DAX Index oberhalb dieser Aufwärtstrendmarke per Schlusskursen notiert, solange ist ein Überbieten des

Hochpunkts bei 14.169,50 Punkten zu erwarten. Die Aufwärtszielzonen befinden sich bei 14.205 Punkten - 14.300 Punkten, 14.360 Punkten - 14.435 Punkten und 14.510 - 14.610 Punkten. Ansonsten befindet sich Unterstützung in den Kursbereichen 13.818 Punkten - 13.649 Punkten und 13.296 Punkten - 13.181 Punkten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von 14.074 Punkten bis 14.131 Punkten.

Strategie:

Aufgrund des neuen X-Sequentials X2 Ausbruchspunkt ist erneut eine Aufwärtsbewegung zu erwarten, die seitwärts gerichtet verläuft.

Damit eine Aufwärtsbewegung einsetzen kann, muss die Marke von 14.131,20 Punkten überboten werden. Im Anschluss darf die Marke von 13.955,70 Punkten nicht unterboten werden. Ein Verkaufssignal liegt vor, wenn die Marke von 13.740,20 Punkten unterboten wird und im Anschluss die Marke von 13.919,20 Punkten nicht überboten wird.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Seit Januar 2012 wurden 1038 Handelssignale veröffentlicht.

Seit Anfang Januar 2021 wurden 24 Handelssignale veröffentlicht.

16 davon waren Gewinner.

8 waren Verlierer.

Die größten Gewinner waren:

Nikkei 225 Index: +1360 Punkte,

RBOB Gasoline: +593 Ticks,

Dow Jones Industrial Index: +522,79 Punkte,

ULSD Heating Oil: +429 Ticks,

Brent Oil: +281 Pips.

Die grössten Verlierer waren:

Brent Oil: -173 Ticks.

FTSE 100 Index Full0321: -101,02 Punkte,

All Ordinaries Index: -83,42 Punkte,

Euro Stoxx 50: -26,69 Punkte,

Die neuen Technische-X-Analyse-Trading.com Börsenbriefe erscheinen am Samstag, den 20.2021.

Seien Sie mit dabei !.

Werden Sie Technische-X-Analyse-Trading.com Mitglied !.

Ihre Vorteile !

Sie haben eine Übersicht über alle wichtigen Märkte !.

Sie sind bestens über die Börse informiert !.

Sie sparen enorm viel Zeit !.

Sie müssen keine Handelssignale oder Handelsentscheidungen selber herleiten: Sie lesen diese ab !.

Sie verdienen nun in mehreren Märkten gleichzeitig viel Geld !.

Sie streuen nun Ihr Risiko !.

Sie wählen nun aus, welchen Markt Sie handeln möchten !.

Sie verteilen Ihr Risiko auf mehrere Börsentransaktionen !.

Sie erhalten und vermehren garantiert Ihr Kapital !.

Die Technische-X-Analyse Trading Börsenbriefe beinhalten folgende Märkte:

Mein Angebot !



Werden sie noch heute Technische-X-Analyse-Trading.com Mitglied und damit Abonnent der X-Sequentials Trading Börsenbriefe und Signalbriefe. Sie zahlen bis zum 28.2.2021 für eine Technische-X-Analyse-Trading.com Jahresmitgliedschaft nur 499 Euro anstatt 1188 Euro !. Bei der Monatsmitgliedschaft bleibt es bei den 99 Euro für 30 Tage.

Bestellen Sie noch formlos heute per E-Mail.

Geben sie im Betreff "Jahresabo" oder "Monatsabo" an.

Schreiben Sie die E-Mail an: devin.sage@gmail.com

Sie erhalten dann eine Rechnung.

Mit freundlichen Grüssen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse-Trading.com