DAX Index X-Sequentials Trading für die 52. KW. 2020

Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX Index fand mit 13.009,50 Punkten Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 13.138,80 Punkten und setzte seine Aufwärtsbewegung bis zur vollständigen X-Sequentials "5XZ" Kursziel Zone bei 13.785 Punkten bis 14.120 Punkten fort. Das Wochen Hoch befand sich bei 13.774,45 Punkten. Der Schlusskurs am Freitag, den 18.12.2020 lag bei 13.630,51 Punkten. Sollte der DAX Index an der Marke von 13.870/75 in Abwärtsrichtung umkehren, so ist die Aufwärtsbewegung beendet. Sofern ausreichend Momentum vorhanden ist, so ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in den 3/6 X-Sequentials Kursziel Bereich bei 14.390 Punkten - 14.625 Punkten zu erwarten. Eine Handelsspanne ist zu erwarten, wenn der DAX Index die Marke von 13.272,70 Punkten unterbieten sollte.Generell ist aufgrund des Überbietens des X-Sequentials X2 Punkts bei 13,460,50 Punkten, sofern keine fundamentalen Verwerfungen auftreten, eine Aufwärtsbewegung zu erwarten die seitwärts gerichtet verläuft.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading www.Technische-X-Analyse-Trading.com