DAX Index X-Sequentials Trading für die 49 Kalenderwoche 2020

Sehr geehrte Leser/Innen,Nachdem der DAX Index am 3.9.2020 mit 13.460,50 Punkten ein Sequentials "X2" Punkt formierte und im Anschluss konsolidierte, wurde prognostiziert, dass ein Überbieten dieses Hochpunktes zu erwarten ist. Dementsprechend wurde nur bis auf 11.450,10 Punkten am 30.10.2020, zwischen den beiden 3/6 X-Sequentials Marken bei 11.118,10 Punkten und 12.133,70 Punkten korrigiert und damit eine 3/6 X-Sequentials Kursziel Zone nicht vollständig erreicht. Der DAX Index notierte im Anschluss bis auf 13.347,00 Punkten am 25.11.2020 höher und schloss am Freitag, den 27.11.2020 bei 13.335,68 Punkten. Es ist eine Aufwärtsbewegung zunächst bis in die X-Sequentials "5XZ invers 1/1" Kursziel Zone bei 13.800 Punkten - 14.100 Punkten und im Anschluss, sofern das vorhandene Momentum ausreichend ist, bis zur 3/6 X-Sequentials Kursziel Zone bei 14.350,00 Punkten bis 14.690,00 Punkten zu erwarten. Sofern das vorhandene Momentum nicht ausreichend für einen weiteren Kursanstieg, oder generell für einen Kursanstieg sein sollte, ist eine Korrektur unterhalb des Tiefs vom 30.10.2020 bei 11.450,10 Punkten zu erwarten.Die Aufwärtsbewegung ist beendet, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12.507,40 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten und nicht wieder überboten wird.Klicken Sie auf Button "Jetzt Bestellen" und wählen Sie die "Technische-X-Analyse.de Trading Jahresmitgliedschaft" aus.Nutzen Sie den Rabattcode "" !.Ich freue mich, Sie demnächst als Technische-X-Analyse-Tarding.com Mitglied begrüssen zu dürfen.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading www.Technische-X-Analyse-Trading.com