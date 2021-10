DAX Index X-Sequentials Trading für die 43. Handelswoche 2021: Konsolidierung vor neuen Hochpunkten?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Infolge eines Fehlausbruchs am 6.10.2021 bis 14,818.70 Punkten verläuft der DAX Index derzeit mit einem Wochenhoch bei 15,614.76 Punkten in seitwärts Richtung. Der Schlusskurs am Freitag, den 22.10.2021 lag bei 15,542.98 Punkten.

Trading:

Tiefere Kurse sind so lange zu erwarten, solange die Tagesschlusskurse unterhalb der Abwärtstrendmarke bei 15,804.80 Punkten liegen. Es ist in diesem Fall mit einem Kursrückgang bis auf 14,610 Punkte-14,510 Punkte-14,415 Punkte zu rechnen. Sobald die Tagesschlusskurse oberhalb der Abwärtstrendmarke bei 15,804.80 Punkten notieren, sind neue Jahreshöchstkurse zunächst bis 16,150 Punkte-16,240 Punkte-16,335 Punkte zu erwarten. Das mittelfristige Aufwärtsziel befindet sich im Anschluss bei 16.550 Punkten.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

