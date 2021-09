DAX Index X-Sequentials Trading für die 39. Handelswoche 2021: Abwärts Ziel erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Am letzten Wochenende wurde veröffentlicht, dass eine Abwärtsbewegung bis zum 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 15.080 Punkten bis 15.000 Punkten solange zu erwarten sei, so lange sich die Tagesschlusskurse unterhalb der Abwärtstrend Marke bei 15.804,80 Punkten befinden.

Dementsprechend fiel der DAX Index gleich zu Beginn der letzten Handelswoche auf 15.019,50 Punkten.

Dem folgte im Wochenverlauf ein Kursanstieg auf 15.695,65 Punkten. Der Schlusskurs am Freitag, den 24.9.2021 lag bei 15.531,75 Punkte.

Chart 1 (vorher): Prognose des Kursziels bei 15.080 Punkten bis 15.000 Punkten für den DAX Index am 19.9.2021

Chart 2 (nachher): DAX Index erreicht Kursziel und kehrt in Aufwärtsrichtung um!

Trading:

Mit dem Tief bei 15.019,50 Punkten wurde das prognostizierte Abwärts Ziel erreicht und der DAX Index kehrte in Aufwärtsrichtung um. Zugleich liegt ein bullisches X-Sequentials X7 Muster, mit einem Kaufsignal seit 15.370 Punkten, vor. Solange der zuvor erwähnte Tiefpunkt bei 15.019,50 Punkten (Punkt 7X7) nicht unterboten wird, so lange ist eine Aufwärtsbewegung bis in die X-Sequentials 7XZ Kurszielzone bei 16.150 Punkten bis 16.330 Punkten zu erwarten. Anschließende Unterstützung befindet sich bei 15.605 Punkten (X). Das mittelfristige Aufwärtsziel befindet sich bei 16.550 Punkten. Ansonsten befindet sich nach Unterbieten des Tiefs bei15.019,50 Punkten das nächste Abwärtsziel bei 14.610 Punkten bis 14.415 Punkten (7XZ invers).

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

www.X-Sequentials.com