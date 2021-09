DAX Index X-Sequentials Trading für die 38. Handelswoche 2021

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX Index stieg in der letzten Handelswoche bis 15.791,90 Punkten an, konnte die Kursgewinne jedoch nicht halten und fiel zum Wochenausklang auf 15.455,54 Punkten. Der Schlusskurs am Freitag, den 17.9.2021 lag bei 15.490,17 Punkten.

Solange die Tagesschlusskurse unterhalb der Abwärtstrend Marke bei 15.804,80 Punkten liegen, so lange ist eine Abwärtsbewegung bis zum 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 15.080 Punkten bis 15.000 Punkten zu erwarten. Erst wenn sich die Tagesschlusskurse oberhalb der Marke von 15.804,80 Punkten befinden, ist eine Aufwärtsbewegung zu erwarten. Das Kursziel in Aufwärtsrichtung liegt bei 16.205 Punkten bis 16.258 Punkten. Das mittelfristige Aufwärtsziel befindet sich bei 16.550 Punkten.

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Ergebnisse Mai 2021 bis Ende August 2021:

DAX Index: +190 Punkte,

DAX Index: +160 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +422 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +798,15 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +633,11 Punkte,

Dow Jones Transportation Index: +13,5 Punkte,

FTSE 100 Index: +94,4 Punkte,

Light Crude Oil: +870 Ticks,

Natural Gas: +254 Ticks,

RBOB Gasoline: -139,9 Ticks,

EUR/USD: +14 Pips.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Performance Musterdepot notiert am 3.9.2021 bei 145519 Punkten.

