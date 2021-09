DAX Index X-Sequentials Trading für die 36 KW 2021

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index bildete am 13.8.2021 einen Hochpunkt bei 16.030,30 Punkten aus und[nbsp]fand im Anschluss mit 15.622,00 Punkten Unterstützung an einer Aufwärtstrendmarke bei[nbsp]15.747,60 Punkten. Das Folgehoch lag bei 16.006,80 Punkten. Der DAX Index schloss am Freitag, den 3.9.2021 bei 15.781,20 Punkten.

Trading:

Solange die Tagesschlusskurse oberhalb der 3/6 X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei[nbsp]15.631,80 Punkten notieren, so lange ist eine Aufwärtsbewegung bis zur 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 16.205 Punkten bis 16.258 Punkten zu erwarten.

Widerstand befindet sich bei:

15.823,50 Punkten bis 15.964,40 Punkten.

Unterstützung befindet bei:

15.705,90 Punkten bis 14.477,30 Punkten.

15.568,60 Punkten bis 15.364,40 Punkten.

15.311,90 Punkten bis 15.032,50 Punkten.

14.601,60 Punkten bis 14.515,10 Punkten.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link zum Chart:[nbsp]https://www.technische-x-analyse.de/files/download/DAX5Sep21.png



Technische-X-Analyse.de Trading Handelssignal Ergebnisse[nbsp]Mai 2021 bis Ende August 2021

DAX Index: +190 Punkte,

DAX Index: +160 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +422 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +798,15 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +633,11 Punkte,

Dow Jones Transportation Index: +13,5 Punkte,

FTSE 100 Index: +94,4 Punkte,

Light Crude Oil: +870 Ticks,

Natural Gas: +254 Ticks,

RBOB Gasoline: -139,9 Ticks,

EUR/USD: +14 Pips.



Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Performance Musterdepot notiert am 3.9.2021 bei 145519 Punkten.

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Performance Musterdepot Grafik:

[nbsp]

