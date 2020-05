DAX Index X-Sequentials Trading für die 22. Kalenderwoche 2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX Index fand mit dem Hoch bei 11.235,60 Punkten am 30.4.2020 Widerstand an der 3/6 XSequentials Marke bei 11.032,30 Punkten.Zugleich wurde ein 3/6 X-Sequentials Aufwärtsziel erreicht. Im Anschluss wurde mit 10.160,89 Punkten Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 10.311,70 Punkten gefunden. Der DAX Index überbot das Hoch bei 11.235,60 Punkten bis auf 11.246,90 Punkten.Mit diesem Hoch wurde eine 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 11.230,00 Punkten 11.415,00 Punkten erreicht.Sofern die Marke von 10.160,00 Punkten nicht unterboten wird, ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 11.950,00 Punkten - 12.140,00 Punkten zu erwarten.Der DAX Index schloss am 22.5.2020 bei 11.073,87 Punkten. Es ergibt sich kein Handelssignal.DAX Index:+189,6 Punkte,Nasdaq 100 Index:+80 Punkte,Nikkei 255 Index: +234 Punkte,Dow Jones Industrial Average Index:+394 Punkte,Dow Jones Transportation Index:+312 Punkte,DAX Index: +290 Punkte,Dow Jones Industrial Index: +650 Punkte.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading