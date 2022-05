DAX Index X-Sequentials Trading für die 19. Kalenderwoche 2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index bildete am 5.1.2022 bei 16285.35 Punkten ein Doppelhoch aus und fiel anschließend bis zum 7.3.2022 auf 12438.85 Punkten.

->In der Kursgrafik ist zu sehen, dass mit dem erwähnten Hochpunkt ein X-Sequentials X5 Umkehrmuster einherging.

Der Tiefpunkt bei 12438.85 Punkten entspricht dem vollständigen "5XZ" Kurszielabtrag.

In der Folge stieg der DAX Index bis 14925.25 Punkten am 29.3.2022 an.

->Im Chart ist zu sehen das der DAX Index mit dem Hochpunkt am 29.3.2022 mit 14925.25 Punkten Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 14782.16 Punkten fand.

Danach notierte der DAX Index bis zum 27.4.2022 tiefer bei 13566.20 Punkten.

->In der Kursgrafik ist zu sehen, dass der DAX Index mit diesem Tiefpunkt Unterstützung an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmarke fand.

In der letzten Handelswoche verlief die Gegenbewegung bis 14315.24 Punkten.

Der Schlusskurs am Freitag, den 6.5.2022 lag bei 13674.30 Punkten.

Fazit:

Der DAX Index erreichte, trotz Realisation eines vollständigen Abwärtsziels, mit dem Kursanstieg bis 14925.25 Punkten am 29.3.2022 nicht das reguläre Kursziel bei 14475 Punkten (X-Sequentials "X" Marke). Dieses kommt nur in Abwärtstrends vor.

Zudem scheiterte der DAX Index in der letzten Handelswoche am Mittel des aktuellen X-Sequentials Trendkanals.

Somit sind zunächst tiefere Kurse bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 13.515 Punkten bis 13.330 Punkten zu erwarten.

So lange die Tagesschlusskurse permanent unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke von 14150 Punkten notieren und nicht oberhalb dieser, solange besteht die Gefahr eines stärkeren Kursrückgangs.

Die Verwerfungen durch den Krieg in der Ukraine könnten hierzu beitragen.

Ein Crash/Eine Baisse würde den DAX Index mindestens auf 11655 Punkten bis 10900 Punkten (eigentliches Kursziel bei 11265 Punkten) fallen lassen.

Im Extremfall befände sich die Kurszielzone in Abwärtsrichtung bei 10485 Punkten bis 9725 Punkten (eigentliches Kursziel bei 10100 Punkten).

Bei dieser Gelegenheit sollte man die Möglichkeit eines Kursanstieges nicht vollständig ausschließen. Auf Tagesbasis ist ein Kaufsignal dann gegeben, wenn die Marke von 14316 Punkten überboten wird und im Anschluss die Marke von 14179 Punkten nicht unterboten wird. Dieses Kaufsignal würde den DAX Index über kurz oder lang bis 16430 Punkten bis 16785 Punkten anstiegen lassen. Die zuvor erwähnten Marken des Kaufsignals sind permanent gültig.

Derzeit sollten zwei Versuche mittels diesen Marken Long in den Markt einzusteigen anberaumt werden.

