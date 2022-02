DAX Index X-Sequentials Trading Update 26.2.2022: Ist die Abwärtsbewegung beendet?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Link: Zum Chart

DAX Index:

Eine Stärke der Kurse blieb in der letzten Handelswoche aus und die Tagesschlusskurse notierten unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 15.455 Punkten, sodass der DAX Index mit einem Wochentief bei 13.807,28 Punkten die zuletzt prognostizierte vollständige X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei 14.280 Punkten - 14.100 Punkten - 13.920 Punkten erreichte und unterbot. Die Kurszielzone des bearishen X-Sequentials X5 Musters wird nach unten hin wie folgt korrigiert: Es gilt als Abwärtszielzone der Kursbereich von 13.820 Punkten - 13.645 Punkten - 13.465 Punkten. Sollte die Marke von 13.465 Punkten unterboten werden so gilt als Abwärtszielzone: 13.465 Punkte - 13.280 Punkte - 13.095 Punkte. Die eigentlichen Kursziele liegen demnach bei 13.645 Punkten und im Extremfall bei 13.280 Punkten. Innerhalb der zuvor genannten Kurszielzonen sollte der DAX Index in Aufwärtsrichtung umkehren. Das Mindestziel in Aufwärtsrichtung nach der Abwärtsbewegung befindet sich bei 15.060,10 Punkten, wobei sich das eigentliche Kursziel an der X-Sequentials "X" Marke bei 15.450 Punkten des bearishen X-Sequentials X5 Musters befindet.

Mit dem Gold Handelssignal haben die Leser/Innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen in der letzten Woche +499 Ticks (Punkte) gewonnen!

Wenn Ihnen dieser Blog-Beitrag gefällt, dann teilen Sie ihn bitte, damit auch andere davon profitieren können.

Werden Sie noch heute Leser/In des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und gehören Sie zu den Gewinnern(innen) an der Börse und im Trading!

Link:

Zum X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com