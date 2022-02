DAX Index X-Sequentials Trading Update 23.2.2022: DAX Index erreicht fast vollständiges X-Sequentials Abwärtsziel!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index notiert am Mittwoch, den 23.2.2022 bei 14.786,42 Punkten. Es liegt seit dem Hochpunkt vom 5.1.2022 bei 16.285,30 Punkten ein bearishes X-Sequentials X5 Muster vor. Vergangenes Wochenende wurde für die Abonnenten des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen veröffentlicht, dass ein Kursrückgang bis in die vollständige X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei 14.280 Punkten-14.100 Punkten-13.920 Punkten (das eigentliche Abwärtsziel liegt bei 14.100 Punkten) dann zu erwarten sei, wenn die Tagesschlusskurse permanent unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 15.445 Punkten lägen. Zu Beginn der aktuellen Handelswoche blieb eine Stärke der Kurse aus. Infolgedessen erreichte der DAX Index am Dienstag, den 22.2.22 mit einer Eröffnungs Lücke bei 14.365,06 Punkten und einem Tagestief bei 14.357,86 Punkten fast die zuvor erwähnte X-Sequentials Abwärtszielzone. Nun ist nach Erreichen des eigentlichen Abwärts Ziels bei 14.100 Punkten ein Kursanstieg bis zum X-Sequentials „X“ Widerstand bei 15.450 Punkten zu erwarten. Sollte eine größere Schwäche der Kurse mit einem Abwärtspotenzial bis mindestens 13.460,50 Punkten vorliegen, so ist nach einer Umkehr der Kurse in Aufwärtsrichtung (innerhalb von 14.280 Punkten-14.100 Punkten-13.920 Punkten) nur ein Anstieg bis kurz oberhalb von 15.060,10 Punkten zu rechnen. Steigende Kurse bis oberhalb des Rekordhochs vom 18.11.2021 bei 16.290,20 Punkten sind derzeit nur zu erwarten, wenn der DAX Index die Marke von 15.728,30 Punkten überbietet und im Anschluss die Marke von 14.952,70 Punkten nicht unterbietet.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

