DAX Index X-Sequentials Trading 5.1.21: DAX fehlt das Momentum [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX Index stieg am Montag, den 4.1.2021 bis auf 13906.2 Punkten an, um im Anschluss bis auf 13647.8 Punkten tiefer zu notieren und bei 13738.7 Punkten zu schließen. Sofern die Trendmarken bei 13828.8 Punkten und 13835.7 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskurs überboten werden sollten und die Folgeschlusskurse nicht tiefer liegen, ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 14134 Punkten bis 14193 Punkten zu erwarten. Sofern nur 50% des Kursziels bei 14040-45 Punkten erreicht werden, ist die Aufwärtsbewegung vorzeitig beendet. Ein Zwischenziel befindet sich bei 13960 Punkten bis 14014 Punkten. Ansonsten befindet sich Unterstützung bei 13517.5 Punkten und 13310.4 Punkten. Strategie: Höchstwahrscheinlich sind starke Korrekturen in Abwärtsrichtung, gefolgt von einem Anstieg zu erwarten. Wir warten den Kursverlauf am Dienstag ab.Sie zahlen bei einer Technische-X-Analyse-Trading.com Jahresmitgliedschaft nur 594 Euro !.-den wöchentlichen X-Sequentials Börsenbrief,-den täglichen X-Sequentials Daytrading Börsenbrief-den wöchentlich X-Sequentials Signalbrief, mit den neuesten Handelssignalen.Seien Sie mit dabei !.Mit den Technische-X-Analyse.de X-Sequentials Trading Börsenbriefen werden Sie zufrieden sein. Seit Januar 2012 wurden 1013 Handelssignale veröffentlicht. Es wurden insgesamt bis zum 27.12.2020 133553 Punkte gewonnen !.Verwenden sie den Rabattcode:Ihnen stehen verschiedene Zahlungsoptionen zur Verfügung !Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading