DAX Index X-Sequentials Trading 4.KW.21: DAX muss oberhalb von 13.735 Punkten notieren !

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse-Trading.com Mitglieder realisierten zuletzt nachfolgende Handelsergebnisse:

DAX Index: +30,99 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +522,79 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +190 Punkte,

Nikkei 225 Index:+307,59 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: +1 Punkt

USD/CHF: +146 Pips,

Gold:+179 Pips,

USD/SEK: +2 Pips,

EUR/USD:+ 1 Pip,

RBOB Gasoline: +593 Ticks.

DAX Index:

Der DAX Index notierte mit 14.131,52 Punkten bis an die obere Begrenzung der X-Sequentials "5XZ" Kurszielzone höher und schloss am Freitag, den 22.1.2021 bei 13.873,97 Punkten.Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die Aufwärtstrendmarke bei 13.735 Punkten und im Anschluss bei 13.335,00 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird, wobei nach einem Unterbieten die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Es besteht im Augenblick Restpotenzial in Aufwärtsrichtung bis auf 14.132,00 Punkten bis 14.320 Punkten. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 13.818,70 Punkten bis 13.649,50 Punkten und 13.296,80 Punkten bis 13.181,60 Punkten.

Strategie:

Es ist darauf zu achten, dass der DAX Index oberhalb von 13.735 Punkten notiert. Ansonsten ist eine Korrektur bis auf ungefähr 13.335,00 Punkten zu erwarten.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart: