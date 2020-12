DAX Index X-Sequentials Trading 3.12.2020: Weiterhin seitwärts ?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX Index notierte am Mittwoch, den 2.12.2020 nach einem Hoch bei 13445.1 Punkten, bis auf 13272.5 Punkten tiefer. Der Schlusskurs lag bei 13309.0 Punkten. Es ist eine Abwärtsbewegung bis zur 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 13205 Punkten - 13183 Punkten zu erwarten. Eine Aufwärtsbewegung bis auf 13495 Punkten - 13605 Punkten, muss die 3/6 X-Sequentials Marke bei 13423.4 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskurs überboten werden, wobei die Folgeschlusskurse nicht tiefer liegen dürfen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde.Mit dem Hoch bei 13445.1 Punkten wurde ein zweifaches "5XZ" Aufwärtsziel erreicht. Die Mindestanforderungen für eine Korrektur wurden in Abwärtsrichtung wurden mit dem heutigen Tagestief erfüllt. Generell darf nun für einen Kursanstieg Punkt "5X5" bei 13034.5 Punkten nicht unterboten werden.ImTechnische-X-Analyse-Trading.com X-Sequentials Börsenbrief erhalten Sie aktuelle X-Sequentials Analysen, Prognosen und Handelssignale für folgende Märkte:DAX Index, Dow Jones Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index, Nikkei 225 Index, CBOE Volatility Index, Bund Future, 30 Years US Treasury Bonds, US-Dollar Index, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, USD/SEK, Light Crude Oil, Gold und Silber.ImTechnische-X-Analyse-Trading.com X-Sequentials Daytrading Börsenbrief erhalten Sie jeweils X-Sequentials Analysen, Prognosen und Handelssignale für folgende Märkte:DAX Index, SP500 Index, Nasdaq 100 Index , EUR/USD, Gold und Brent Oil.Zudem erhalten Sieden Technische-X-Analyse-Trading.com Signalbrief, mit den neuesten Handelssignalen die aus dem X-Sequentials Trading Börsenbrief hergeleitet werden.Es ist Cyber Week Woche !.Sie erhalten bis zum 6.12.2020 die Möglichkeit über 700 Euro zu sparen !.Wenn sie Ihre Mitgliedschaft bei Technische-X-Analyse-Trading.com verlängern, zahlen sie bei einer Jahresmitgliedschaft bei demselben Leistungsumfang nur 399 Euro !.

Klicken Sie auf den nachfolgenden Button und erwerben sie die Technische-X-Analyse-Trading.com Jahresmitgliedschaft für 399 Euro auf der neuen Webseite !.

Verwenden sie den Rabattcode "CYBERMONDAYSALE" !.

Ihnen stehen verschiedene Zahlungsoptionen zur Verfügung !

Klicken Sie auf den nachfolgenden Button und wählen Sie die Jahresmitgliedschaft aus:





Nach der Aktion gilt der alte Preis.

Falls Sie sich nicht für den X-Sequentials Trading Börsenbrief entscheiden sollten, würde ich mich freuen sie beim Live Trading begrüssen zu dürfen:

www.X-Sequentials-Trading-News.com

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse-Trading.com