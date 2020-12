DAX Index X-Sequentials Trading 29.12.2020: Neue Höchststände !

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,Dow Jones Industrial Index: +522,79 Punkte,Nasdaq 100 Index: +190 Punkte,DAX Index: +30,99 Punkten,Euro Stoxx 50 Index:-26,69 Punkte.Der DAX Index eröffnete in der neuen Handelswoche höher bei 13779.1 Punkten. Das Tagestief lag bei 13740.2 Punkten. Das Tageshoch befand sich bei 13818.7 Punkten. Der DAX Index schloss am Montag, den 28.12.2020 bei 13797.2 Punkten. Somit wurde das Hoch vom 17.2.2020 bei 13795.2 Punkten überboten. Die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 13719 Punkten bis 13765 Punkten dient nun als Unterstützungszone. Es ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 13961 Punkten bis 14014 Punkten zu erwarten. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt bis der DAX Index die Aufwärtstrendmarke bei 13517.5 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskurs unterbietet und die Folgeschlusskurse nach einem Unterbieten nicht oberhalb dieser Marke liegen, da sonst Unterstützung gefunden wurde.Höchstwahrscheinlich sind starke Korrekturen in Abwärtsrichtung zu erwarten. Es wird der weitere Kursverlauf für eine Longeinstieg abgewartet.Sie zahlen bei einer Technische-X-Analyse-Trading.com Jahresmitgliedschaft nur 594 Euro !.-den wöchentlichen X-Sequentials Börsenbrief,-den täglichen X-Sequentials Daytrading Börsenbrief-den wöchentlich X-Sequentials Signalbrief, mit den neuesten Handelssignalen.Seien Sie mit dabei !.Mit den Technische-X-Analyse.de X-Sequentials Trading Börsenbriefen werden Sie zufrieden sein. Seit Januar 2012 wurden 1013 Handelssignale veröffentlicht. Es wurden insgesamt bis zum 27.12.2020 133553 Punkte gewonnen !.Verwenden sie den Rabattcode:Ihnen stehen verschiedene Zahlungsoptionen zur Verfügung !Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading