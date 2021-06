DAX Index X-Sequentials Trading 26 KW. 2021: Kursziel erreicht !

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,Bei einem Schlusskurs von 15.459,75 Punkten am 16.4.2021 wurde ein Kursanstieg bis auf 15.700 Punkten bis 15.825 Punkten prognostiziert.Dieses Kursziel wurde am 14.6.2021 mit 15.802,70 Punkten erreicht.Der DAX Index korrigierte im Anschluss bis auf 15.309,40 Punkten und schloss am Freitag, den 25.6.2021 bei 15.607,97 Punkten.Ein weiterer Kursanstieg bis auf 16.500 Punkten bis 16.600 Punkten ist nur zu erwarten, wenn sich die 1 Tagesschlusskurse oberhalb der Marke von 15.512,40 Punkten befinden. Die erste Kursziel Zone befindet sich in diesem Fall bei 15.865 Punkten bis 15.925 Punkten. Ansonsten befindet sich Unterstützung nach Unterbieten der Marke von 15.309,40 Punkten im Kursbereich von 15.309,39 Punkten bis 15.032,50 Punkten und bei 14.601,60 Punkten bis 14.515,10 Punkten.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading www.Technische-X-Analyse.de