DAX Index X-Sequentials Trading 1. KW. 2021: Hochpunkt zu erwarten !

Sehr geehrte Leser/Innen,In der letzten Handelswoche markierte der DAX Index mit 13.903,11 Punkten ein neues Hoch. Somit erreichte der Deutsche Aktien Index nun die X-Sequentials "5XZ" Kurszielzone bei 13.785 Punkten bis 14.120 Punkten. Der DAX Index befindet sich aufgrund des Überbietens des X-Sequentials X2 Punkts bei 13,460,50 Punkten, innerhalb einer Aufwärtsbewegung, die seitwärts gerichtet verläuft. Sofern ausreichend Momentum vorhanden ist, ist gar ein Kursanstieg bis in die Kurszielzone bei 14.400 Punkten bis 14.630 Punkten zu erwarten. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die Aufwärtstrendmarke bei 13.138,80 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird, wobei nach einem Unterbieten die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Der Schlusskurs am Mittwoch, den 30.12.2020 lag bei 13.718,78 Punkten. Generell ist nach einem Überbieten eines X-Sequentials X2 Punktes in Aufwärtsrichtung, zwar eine seitwärts gerichtete Aufwärtsbewegung zu erwarten, jedoch kann alsbald eine Kursumkehr in Abwärtsrichtung erwartet werden. Die Kursziele für die erwartete Abwärtsbewegung befindet sich bei 12.465 Punkten und 10.450 Punkten.