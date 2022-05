DAX Index X-Sequentials Daytrading für Mittwoch, den 25.5.2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/innen,Dereröffnete am Dienstag, den 24.5.2022 bei 14043.22 Punkten. Das Tageshoch lag bei 14105.06 Punkten.Das Tagestief wurde bei 13917.08 Punkten gehandelt. Der Schlusskurs lag bei 13919.74 Punkten.In der Kursgrafik ist im 15 Minuten Zeitrahmen ein bearishes X-Sequentials X5 Muster zu sehen, dass sich vom 26.4.2022 bis zum 5.5.2022 ausbildete. Das 5XZ Tief wurde am 9.5.2022 bei 13380.67 Punkten gehandelt. Der DAX Index stieg in der Folge mit 14226.47 Punkten oberhalb des X-Sequentials "X" Widerstands bei 13990 Punkten an. Das Folgetief "W" lag am 19.5.2022 höher bei 13683.59 Punkten. Steigt der DAX Index oberhalb von Punkt "5X5" an, dann ist ein weiterer Kursanstieg bis in die inverse X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei 14705 Punkten bis 14915 Punkten zu erwarten. Diese Kurszielzone sollte idealerweise am 25.5.2022 erreicht werden. Damit diese Prognose eintreffen kann, muss der DAX Index nun imn den nächsten Sitzungen Punkt "5X5" bei 14315.24 Punkten überbietet. Nach anschließendem Überbieten der oberen Begrenzung der zuvor erwähnten Kurszielzone bei 14915 Punkten, ist mit einem weiteren Kursanstieg bis 15200 Punkten zu rechnen.Leider hat sich während der Diesntagssitzung beim X-Sequentials DAX Index Daytrading nicht viel getan. Ich habe nur einen Long Einstieg bei 14316 Punkten vorgemerkt. Den Stoppkurs setze ich vorerst auf 13683.59 Punkten. Dieser Stoppkurs wird später nachgezogen. Das Kursziel dieses Plans liegt bei 14700 Punkten. Schauen Sie morgen im Technical-Trading-Profits.com Forum beim DAX index Daytrading vorbei!Nikkei 225 Index: -270,61 Punkte,EUR/USD: -143 Pips,USD/JPY: +158 Pips,Silber: +152,9 Ticks/Punkte,Gold:+634 Ticks/PunkteGold: +499 Ticks/Punkte,Platin: +570 Ticks/Punkte,Dow Jones Industrial Index: +2 Punkte,Nasdaq 100 Index: +4 Punkte,Euro Stoxx 50 Index: +198,51 Punkte,Natural Gas (Erdgas): +476 Ticks/Punkte,US-Dollar Index: +77,4 Punkte,MDAX Index: +/-0 Punkte,Euro Stoxx50 Index: +/-0 Punkte,Nasdaq 100 Index: +220,62 Punkte,MDAX Index: +890 Punkte,Nasdaq 100 Index: +220,62 Punkte,US-Dollar Index: +134,90 Punkte,EUR/USD: +321 Pips,Platin: +112 Ticks/Punkte,Euro Stoxx 50 Index: +125,53 Punkte,Gold: +619 Ticks/Punkte,Nasdaq Composite Index: +709 Punkte,Light Crude Oil: +415 Ticks/Punkte.