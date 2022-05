DAX Index X-Sequentials Daytrading für Freitag, den 20.5.2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/innen,Dereröffnete am Donnerstag, den 19.5.2022 mit einer Kurslücke bei 13822.35 Punkten und fiel bis zum Vormittag auf 13683.59 Punkten.Im Tagesverlauf setzte eine Erholung bis 13882.30 Punkten ein.Der DAX Index schloss bei 13882.29 Punkten.Mit der negativen Markteröffnung wurde meine seit 14006 Punkten bestehende Long Position, mit Stoppkurs 13990 Punkten im Kassa und Kursziel bei 14280 Punkten mit einem Verlust von -183,65 Punkten ausgestoppt.Ich hatte auf eine positive Markteröffnung in der Form einer Kurslücke in Aufwärtsrichtung gesetzt. Leider spielten gestern die US-Indizes bei dieser Wette nicht mit. Den der vorherige Stand des X-Sequentials DAX Index Daytradings betrug +155,53 Punkte.Das aktuelle Ergebnis nach knapp zwei Wochen beläuft sich auf -28,12 Punkte. Dieses ist m.E. nicht weiter tragisch. Ich lasse in Zukunft jegliches Element des Glücksspiels außen vor und trade ganz normal. Die Erfahrung zeigt, dass ich etwas Zeit brauche, bevor ich die richtigen Zügel finde.Mit der negativen Markteröffnung von heute haben sich vorläufig auch Hoffnungen auf ein Kaufsignal und damit auf einen weiteren Kursanstieg auf Tagesbasis verflüchtigt.Widerstand befand sich im Kursbereich von 13699.96 Punkten bis 13811.38 Punkten. Dieser Kursbereich sollte für morgen nur als Unterstützungszone dienen. Der DAX Index darf für einen Kursanstieg bis 13954 Punkten bis 13975 Punkten nicht unterhalb von 13699.96 Punkten notieren.Sofern es der DAX Index schaffen sollte am Freitag bis zum erwähnten Kursziel fester zu notieren und positiv in das Wochenende zu gehen, bestehen Chancen auf einen Kursanstieg oberhalb von 14226.47 Punkten.Sollte dieses nicht eintreten, dann ist ein Kursrückgang bis 13445 Punkten bis 13385 Punkten und im Anschluss tiefer zu erwarten. Vorherige Unterstützung befindet sich bei 13655 Punkten.Schauen Sie beim X-Sequentials DAX Index Daytrading im Technical-Trading-Profits.com Forum unter https://technical-trading-profits.com/?page_id=1016&view=topic&id=1&part=5#postid-52 vorbei!