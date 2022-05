Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading für Freitag, den 13.5.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Update zum DAX Index für den 13.5.2022:

In den letzten Tagen trat bei mir ein grippaler Infekt auf.

Daher das verspätete Update. Ich bitte dieses zu entschuldigen!

Der DAX Index folgte bis zum 9.5.2022 der Prognose mit tieferen Kursen bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 13.515 Punkten bis 13.330 Punkten . Dort war eine Umkehr der Kurse in Aufwärtsrichtung zu erwarten. Der DAX Index bildete bei 13697.90 Punkten einen Tiefpunkt aus und stieg anschliessend bis 13829.10 Punkten am 11.5.2022.Der Schlusskurs am Donnerstag, den 12.5.2022 lag bei 13739.63 Punkten. Widerstand befindet sich nun im Kursbereich von 13961.95 Punkten bis 14315.35 Punkten.

Auf Tagesbasis ist ein reguläres Kaufsignal dann gegeben, wenn die Marke von 14316 Punkten überboten wird und im Anschluss die Marke von 14179 Punkten nicht unterboten wird. Dieses Kaufsignal würde den DAX Index über kurz oder lang bis 16430 Punkten bis 16785 Punkten ansteigen lassen.

Dieses Kaufsignal kann vorweggenommen werden, wenn der DAX Index am Freitag, den 13.5.2022 die Marke von 13900 Punkten erreicht.

Im Anschluss sollte der DAX Index Widerstand innerhalb des oben genannten Kursbereichs finden. Dem solte sich das reguläre Kuasufssignal anschliessen.

Ein dauehafter Kursanstieg kann nur eintreten, wenn die X-Sequentials Abwärtsrendmarke bei 14055 Punkten übrboten wird. Die Tagesschlusskurse dürfen an der zuvor erwähnten Marke durch leichtes Überbieten dieser, keinen Widerstand finden, sondern die Tagesschlusskurse müssen ab diesem Punkt permanent obehalb von 14055 Punkten liegen.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/j55X0Mr/DEU40-2022-05-13-02-34-49-9518a.png



Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

PS:

