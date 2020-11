DAX Index X-Sequentials Daytrading für den 5.11.2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/InnenDAX Index:Der DAX Index fand mit 11848.2 Punkten Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 11937.4 Punkten und notierte bis auf 12330.0 Punkten höher. Es ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 12450 Punkten bis 12479 Punkten zu erwarten. Die Aufwärtsbewegung ist beendet, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12166.5 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskurs unterboten wird, wobei die Folge Schlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Der DAX Index schloss am 4.11.2020 bei 12306.8 Punkten.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading www.X-Sequentials-Trading-News.com