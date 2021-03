DAX Index X-Sequentials Daytrading für den 31.3.21-2.4.21: DAX Index erreicht 15.000,00 Punkte Marke!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder gewannen am Dienstag, den 30.3.2021 in nachfolgenden Märkten:

DAX Index: +179,4 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +234,04 Punkte.

DAX Index:

Seit dem letzten Update am 25.3.2021 notierte der DAX Index oberhalb der Kursspanne von 14523.1 Punkten bis 14654.3 Punkten und der Nachfragemarke bei 14703.8 Punkten und erreichte somit am Dienstag, den 30.3.2021 nach einer positiven Kurslücke zur Markteröffnung mit 15029.7 Punkten das Kursziel bei 15000 Punkten. Der Schlusskurs lag bei 15022.8 Punkten. Sofern die obere Begrenzung der 3/6 X-Sequentials Aufwärtszielzone bei 15050 Punkten nicht überboten wird, ist nun eine Korrektur bis in den Kursbereich von 14845.4 Punkten bis 14756.0 Punkten zu erwarten. Im Falle einer Übertreibung des Kursanstiegs befindet sich die Aufwärtszielzone bei 15180 Punkten bis 15232 Punkten. Generell muss der DAX Index für die Fortsetzung seines Aufwärtstrends bis auf 15500 Punkten per 4 Stunden Schlusskursen oberhalb der 3/6 X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 14670.0 Punkten notieren.

Strategie:

Das Kursziel bei 15000 Punkten wurde erreicht. Es ist nun darauf zu achten, dass der DAX Index oberhalb von 14670.0 Punkten per 4 Stunden Schlusskursen notiert. Erst dann wäre ein weiterer Kursanstieg bis auf 15500 Punkten zu erwarten. Des Weiteren sollte nun idealerweise ein weiterer schneller Kursanstieg überraschen. Es ist darauf zu achten, dass dem Erreichen des Aufwärtsziels bei 15000 Punkten ein starker Kursanstieg folgt. Ansonsten ist eine Korrektur zu erwarten.

DAX Index 4h X-Sequentials Chart:

Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading www.Technische-X-Analyse-Trading.com