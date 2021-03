DAX Index X-Sequentials Daytrading für den 26.3.2021: Kursziel erreicht !

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,Seit dem letzten Update am 16.3.2021 stieg der DAX Index von 12542.0 Punkten bis 14804.0 Punkten am 18.3.2021 an und überbot somit die prognostizierte Aufwärtszielzone bei 14688 Punkten bis 14746 Punkten um 58 Punkte. Der DAX Index korrigierte im Anschluss bis zum 25.3.2021 auf 14422.7 Punkten und fand mit diesem Tief Unterstützung an der Aufwärtstrendmarke bei 14476.8 Punkten. Der Schlusskurs am Donnerstag, den 25.3.2021 lag bei 14601.6 Punkten. Sofern der DAX Index die Marke von 14654.3 Punkten überbieten und im Anschluss die Marke von 14523.1 Punkten nicht unterbieten sollte, ist ein Kursanstieg auf 15000 Punkten zu erwarten. Ansonsten befindet sich das Abwärtsziel bei 14390 Punkten bis 14360 Punkten.Der DAX Index hat ein neues Allzeithoch erreicht. Für steigende Kurse muss der Index generell oberhalb der Nachfragemarke bei 14703.8 Punkten per 4h Schlusskursen notieren.

