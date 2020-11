DAX Index X-Sequentials Daytrading für den 26-27.11.2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX Index eröffnete am Mittwoch, den 25.11.2020 bei 13346.8 Punkten. Das Tagestief lag bei 13235.8 Punkten. Das Tageshoch lag bei 13347.0 Punkten. Der Tagesschlusskurs lag bei 13307.4 Punkten. Es ist eine Aufwärtsbewegung bis in die 3/6 X-Sequentials Kursziel Zone bei 13495 Punkten - 13605 Punkten zu erwarten. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 13203.7 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskurs unterboten wird. Nach einem Unterbieten dürfen die Folge Schlusskurse nicht höher liegen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Vorherige Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 13312.4 Punkten bis 13245.9 Punkten. Eine Handelsspanne ist dann zu erwarten, wenn die Marke von 13189.4 Punkten unterboten wird. Sofern sich der DAX Index nach einem Kursanstieg bis auf 13495 Punkten bis 13605 Punkten oberhalb von 13460.5 Punkten behaupten sollte und die Marke von 12850.3 Punkten nicht unterboten werden sollte, ist ein weiterer Kursanstieg bis in die inversen X-Sequentials 5XZ Kursziel Bereiche bei 14343 Punkten - 14815 Punkten und 15825 Punkten - 16285 Punkten zu erwarten. Der Kurs Zielbereich einer eventuellen Korrektur erstreckt sich von 13167.8 Punkten bis 12703.4 Punkten und 12420.8 Punkten bis 12703.4 Punkten. Generell darf für steigende Kurse die Marke von 12370.1 Punkten nicht unterboten werden.Klicken Sie auf Button "" und wählen Sie die "" aus.Nutzen Sie den" !.

