DAX Index X-Sequentials Daytrading für den 25.11.2020

Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX Index eröffnete am Dienstag, den 24.11.2020 bei 13254.4 Punkten. Das Tageshoch lag bei 13296.8 Punkten. Das Tagestief lag bei 13192.3Punkten. Der Tagesschlusskurs lag bei 13292.4 Punkten. Der DAX Index überbot, wie erwartet, während der Montagssitzung den X-Sequentials Punkt "X2" bei 13297.1 Punkten. Sofern das vorhandene Momentum ausreicht, ist ein weiterer Kursanstieg bis in die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 13495 Punkten bis 13605 Punkten zu erwarten. Im Anschluss ist ein Kursanstieg bis in die inversen X-Sequentials 5XZ Kurszielbereiche bei 14343 Punkten - 14815 Punkten und 15825 Punkten - 16285 Punkten zu erwarten. Ansonsten erstreckt sich der Kurszielbereich der zu erwartenden Korrektur von 13167.8 Punkten bis 12703.4 Punkten und 12420.8 Punkten bis 12703.4 Punkten. Für steigende Kurse, darf die Marke von 12370.1 Punkten nicht unterboten werden.Klicken Sie auf den nachfolgenden Link und wählen Sie die "Technische-X-Analyse-Trading Jahresmitgliedschaft !" aus. Klicken Sie auf der rechten Seite auf "One-time purchase" und wählen Sie anschliessend "IN DEN WARENKORB LEGEN". Wählen sie dann "WARENKORB EINSEHEN" und anschliessend klicken Sie bitte "ZUR KASSE".Geben sie als Rabattcode "RABATT50" ein und füllen Sie das Formular aus. Ich freue mich sie als Technische-X-Analyse-Trading.com Mitglied begrüssen zu dürfen. Nach der Aktion gilt der alte Preis von 1188 Euro !.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading www.Technische-X-Analyse-Trading.com