DAX Index X-Sequentials Daytrading für den 18.5.2022

Sehr geehrte Leser/innen,Euro Stoxx 50 Index: +125,53 Punkte,Gold: +619 Ticks/Punkte,Nasdaq Composite Index: +709 Punkte,Light Crude Oil: +415 Ticks/Punkte.Der DAX Index eröffnete am Dienstag, den 17.5.2022 mit einer Kurslücke bei 14072.67 Punkten und stieg bis 14203.09 Punkten an.Der Schlusskurs lag bei 14185.93 Punkten. Somit etablierte sich der DAX Index oberhalb der gestern genannten Kaufmarken.Im nächsten Zug sollte der DAX Index nun das Kursziel des im 15 Minuten Chart vorliegenden X-Sequentials X4 Musters bei 14210 Punkten bis 14310 Punkten (4XZ) erreichen. Unterstützung befindet sich bei 13955 Punkten. Sollte der DAX Index die obere Begrenzung der zuvor erwähnte Kurszielzone überbieten, dann läge nach Überbieten der Marke von 14316 Punkten ein Kaufsignal mit Kursziel bei 15435 Punkten vor. Hierzu darf im Anschluss die Marke von 13962 Punkten nicht unterboten werden. Im X-Sequentials DAX Index Daytrading, dass Sie hier verfolgen können: https://technical-trading-profits.com/?page_id=1016&view=topic&id=1&part=5#postid-42 , bestand seit 14043.11 Punkten eine overnight Long Position im DAX Index, da ich am Montag das Gefühl hatte, dass mein Stopp gefischt wurde.Mein Kursziel lag bei 14200 Punkten. Meinen Stopp konnte ich von 13964.87 Punkten auf 14045 Punkte und im Anschluss auf 14114 Punkte setzen.Mit dem trade setup wurden +156,89 Punkte gewonnen. Das Ergebnis zuvor betrug -1,36 Punkte. Somit liegt ein Gesamtergebnis von derzeit +155,53 Punkten vor. Für den Mittwoch liegen die Möglichkeiten vor, nach Unterbieten der Marke von 14103.16 Punkten short bis 13955 Punkte zu gehen, vom jetzigen Stand aus das Restpotenzial bis 14210 Punkten bis 14310 Punkten zu handeln, oder einen breakout oberhalb von 14310/16 Punkten zu traden. Nachdem Unterstützung unterhalb von 14103.16 Punkten gefunden wurde, lässt sich alternativ das Restpotenzial in Aufwärtsrichtung bis 14210 Punkten bis 14310 Punkten handeln. Dieses wird sich am Mittwoch nach Markteröffnung herausstellen. Es bleibt beim DAX Index spannend. Schauen Sie am Mittwoch daher im Technical-Trading-Profits.com Forum vorbei!Werden Sie nun Leser/in!Klicken Sie hierzu auf den nachfolgenden Link:Mit freundlichen Grüßen,Devin SageX-Sequentials Trading Börsenbrief mit HandelssignalenDer (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!