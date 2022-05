DAX Index X-Sequentials Daytrading für den 17.5.2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/innen,Euro Stoxx 50 Index: +125,53 Punkte,Gold: +619 Ticks/Punkte,Nasdaq Composite Index: +709 Punkte,Light Crude Oil: +415 Ticks/Punkte.Nachdem der DAX Index am 13.5.2022 mit 14034.15 Punkten knapp das Mindestkursziel des im 15 Minuten Chart vorliegenden X-Sequentials X4 Musters bei 14037 Punkten erreichte, verlief der Handel am Montag, den 16.5.2022 ohne klare Richtung. Einem Tiefpunkt zur Eröffnung bei 13896.03 Punkten folgte ein höheres Hoch bei 14043.10 Punkten. Dem schloss sich ein Tagestief bei 13864.95 Punkten an. Der Schlusskurs lag bei 13964.37 Punkten. Somit verlief der DAX Index am Montag, den 16.5.2022 an der intraday X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 13955 Punkten. Sollte sich der DAX Index, nach erreichtem Abwärtsziel auf Tagesbasis, oberhalb einer intraday Kaufmarke etablieren, dann befindet sich das Aufwärtspotenzial bei 15435 Punkten. Diese Kaufmarke befand sich im 15 Minuten Chart bei 13943 Punkten. Der Stoppkurs befindet sich bei 13889 Punkten. Die nächste Kaufmarke befindet sich bei 14025 Punkten. Der Stopp liegt bei 13987 Punkten. Das eigentliche Kursziel des X-Sequentials X4 Musters das im 15 Minuten Chart zu sehen ist, befindet sich bei 14210 Punkten bis 14310 Punkten (4XZ). Gelingt es dem DAX Index nicht, sich oberhalb der zuvor erwähnten Kaufmarken zu halten, dann ist eine Abwärtsbewegung bis 12920 Punkten bis 12535 Punkten und maximal 11895 Punkten bis 11530 Punkten zu erwarten. Ein Verkaufssignal liegt intraday dann vor, wenn die Marke von 13889 Punkten erreicht wird. Der Stoppkurs liegt bei 13943 Punkten. Im 15 Minuten Chart befindet sich Unterstützung bei 13567 Punkten. Die zuvor erwähnten Handelsmarken sind diese Handelswoche permanent gültig.X–Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Sonderangebot!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

