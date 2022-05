DAX Index X-Sequentials Daytrading für den 16.5.2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Leser/innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen gewannen letzte Woche in nachfolgenden Märkten:

Euro Stoxx 50 Index: +125,53 Punkte,

Gold: +619 Ticks/Punkte.



Wie erwartet bildete der DAX Index im Kursbereich von 13.515 Punkten bis 13.330 Punkten einen Tiefpunkt aus. Dem folgte ein Kursanstieg bis 14034.15 Punkten. Der DAX Index schloss am Freitag, den 13.5.2022 bei 14027.92 Punkten. Der Abwärtstrendkanal der im letztwöchigen Chart zu sehen ist, wurde nach oben hin verlassen.

Im 15 Minuten Chart liegt ein X-Sequentials X4 Muster vor.

Mit dem Kursanstieg bis zum Freitag wurde das Mindestziel des X-Sequentials X4 Musters erreicht. Der DAX Index sollte nun bis zur eigentlichen Kurszielzone bei 14210 Punkten bis 14310 Punkten ansteigen (4XZ). Der Bereich für ein Zeitziel ertreckt sich vom 16 Mai 2022 bis zum 19 Mai 2022. Idealerweise wird um den 17.5.2022 bis zum 19.5.2022 ein Hochpunkt ausgebildet, dem sich ein Überbieten der oberen Begrenzung der Kurszielzone bei 14310 Punkten anschließt.

Für die Trendfolge gilt:

So lange die 15 Minuten Schlusskurse oberhalb der aktuellen X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 13955 Punkten notieren, solange ist der Aufwärtstrend auf 15 Minuten Basis intakt. An dieser Aufwärtstrendmarke kann Unterstützung gefunden werden.

PS:

Das oben erwähnte Kaufsignal konnte am 13.5.2022 intraday bei 13900 Punkten vorweggenommen werden.

Die obige Analyse wird intraday im Technical-Trading-Profits.com Forum fortgesetzt.

