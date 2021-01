DAX Index X-Sequentials Daytrading für den 15.1.2021: Seitwärtsbewegung beim DAX Index indiziert Stärke !

Sehr geheerte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse-Trading.com Mitglieder realisierten zuletzt nachfolgende Handelsergebnisse:

DAX Index: +30,99 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +522,79 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +190 Punkte,

Nikkei 225 Index:+307,59 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: +1 Punkt

USD/CHF: +146 Pips,

Gold:+179 Pips,

USD/SEK: +2 Pips,

EUR/USD:+ 1 Pip,

RBOB Gasoline: +593 Ticks.

DAX Index:

Der DAX Index bildete bei 14131.5 Punkten einen neuen Hochpunkt aus um im Anschluss mit 13806.7 Punkten an der Aufwärtstrendmarke bei 13883.5 Punkten Unterstützung zu finden.Die Gegenbewegung fand mit 13999.6 Punkten Widerstand an der Hälfte eines vormaligen Abwärtsziels. Dieses ist als Schwäche der Korrektur seit dem Hoch bei 14131.5 Punkten zu werten. Seitdem verläuft der DAX Index in Seitwärtsrichtung. Eine Aufwärtsbewegung am Freitag, den 15.1.2021 ist zu erwarten, wenn der DAX Index sich oberhalb einer Aufwärtstrendmarke bei 13962.7 Punkten aufhält. Das Aufwärtsziel befindets sich bei 14054 Punkten bis 14083 Punkten. Bricht der DAX Index oberhalb dieser Kurszielzone in Aufwärtsrichtung aus, so ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 14356 Punkten bis 14806 Punkten zu erwarten. Ansonsten befinden sich nach Unterbieten der Marke von 13806.7 Punkten die Abwärtszielzonen bei 13721.9 Punkten - 13677.7 Punkten und 135549.5 Punkten – 13412.4 Punkten. Der DAX Index schloss am Donnerstag, den 14.1.2021 bei 13989.0 Punkten.

Strategie:

Wie erwartet kam es zu nach einer starken Korrektur zu einem Kursanstieg mit neuen Hochpunkten.Es ist nun darauf zu achten, das sich der DAX Index oberhalb der aktuellen Abwärtstrendmarke bei 14083.8 Punkten etabliert, die Korrektur beendet und damit weiter ansteigen kann. Die angegebenen Abwärtszielzonen können weiterhin als Einstiegszonen im Falle von Korrekturen dienen.

DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart: