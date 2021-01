DAX Index X-Sequentials Daytrading für den 14.1.2021: Dax Index innerhalb Seitwärtsbewegung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,DAX Index: +30,99 Punkte,Dow Jones Industrial Index: +522,79 Punkte,Nasdaq 100 Index: +190 Punkte,Nikkei 225 Index:+307,59 Punkte,Euro Stoxx 50 Index: +1 PunktUSD/CHF: +146 Pips,Gold:+179 Pips,USD/SEK: +2 Pips,EUR/USD:+ 1 Pip,RBOB Gasoline: +593 Ticks.Der DAX Index bildete bei 14131.5 Punkten einen neuen Hochpunkt aus um im Anschluss mit 13806.7 Punkten Unterstützung an der Aufwärtstrendmarke bei 13883.5 Punkten zu finden.Die Gegenbewegung fand mit 13999.6 Punkten Widerstand an der Hälfte eines vormaligen Abwärtsziels. Dieses ist als Schwäche der Korrektur seit dem Hoch bei 14131.5 Punkten zu werten. Die Widerstandszone befindet sich bei 13938.8 Punkten bis 14007.7 Punkten. Anschliessender Widerstand befindet sich an der Abwärtstrendmarke bei 14083.8 Punkten. Es ist insofern das Tief bei 13806.7 Punkten nicht unterboten wird, eine Aufwärtsbewegung bis in die X-Sequentials 5XZ invers 1/2 Kurszielzone bei 14356 Punkten bis 14806 Punkten zu erwarten. Ansonsten befinden sich nach Unterbieten der Marke von 13806.7 Punkten die Abwärtszielzonen bei 13721.9 Punkten - 13677.7 Punkten und 135549.5 Punkten – 13412.4 Punkten. Der DAX Index schloss am Mittwoch, den 13.1.2021 bei 13953.7 Punkten.Wie erwartet kam es zu nach einer starken Korrektur zu einem Kursanstieg mit neuen Hochpunkten. Es ist nun darauf zu achten, das sich der DAX Index oberhalb der aktuellen Abwärtstrendmarke bei 14083.8 Punkten etabliert, die Korrektur beendet und damit weiter ansteigen kann. Die angegebenen Abwärtszielzonen können als Einstiegszonen im Falle von Korrekturen dienen.Alternativ entscheiden Sie sich für eine Technische-X-Analyse.de Monatsmitgliedschaft für 99 Euro !.-den wöchentlichen X-Sequentials Börsenbrief,-den täglichen X-Sequentials Daytrading Börsenbrief-den wöchentlich X-Sequentials Signalbrief, mit den neuesten Handelssignalen.Mit den Technische-X-Analyse.de X-Sequentials Trading Börsenbriefen werden Sie zufrieden sein. Seit Januar 2012 wurden 1013 Handelssignale veröffentlicht. Es wurden insgesamt bis zum 27.12.2020 133553 Punkte gewonnen !.Ihnen stehen verschiedene Zahlungsoptionen zur Verfügung !Klicken Sie auf den nachfolgenden Link und wählen Sie die Jahresmitgliedschaft aus !.Nach der Aktion gilt der alte Preis.Bei der Technische-X-Analyse-Trading.com Monatsmitgliedschaft bleibt es bei den 99 Euro.Klicken Sie auf den nachfolgenden Link !.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading