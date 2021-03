DAX Index X-Sequentials Daytrading für die 10. KW.21: DAX überbietet Aufwärtsziel!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,



Die Technische-X-Analyse-Trading.com Mitglieder realisierten am Montag, den 8.3.2021 nachfolgende Handelsergebnisse:

DAX Index (Positionstrading): +218,79 Punkte,

DAX Index (Daytrading): +272,4 Punkte.

DAX Index:

Der DAX Index bildete am 8.1.2021 mit 14131.5 Punkten einen X-Sequentials 5XZ Hochpunkt aus und überbot diesen nach einer Korrektur auf 13311.0 Punkten am 28.1.2021 bis auf 14169.5 Punkten am 8.2.2021, sodass ein X-Sequentials X2 Strukturpunkt gegeben ist. Der DAX Index korrigierte im Anschluss bis auf 13664.7 Punkten am 23.2.2021 und formierte mit diesem Tiefpunkt ein bullisches X-Sequentials X7 Kursmuster. Es war ein Überbieten des X2 Strukturpunkts zu erwarten. Gemäß dessen erfolgte in Anstieg bis auf 14197.5 Punkten am 3.3.2021, der sich nicht fortsetzte. Der DAX Index korrigierte in der letzten Handelswoche auf 13868.2 Punkten und erreichte

die X-Sequentials X Unterstützung des bullischen X-Sequentials X7 Kursmusters. Es war infolgedessen ein Kursanstieg bis 14298 Punkten bis 14364 Punkten zu erwarten. Der DAX Index erreichte und überbot dieses Kursziel am ersten Handelstag der Woche auf 14402.9 Punkten. Der Schlusskurs am Montag, den 8.3.2021 lag bei 14399.9 Punkten. Es ist ein weiterer Kursanstieg bis 14590 Punkte-14650 Punkten zu erwarten. Der Schlusskurs am Montag, den 8.3.2021 lag bei 14399.9 Punkten. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 14197.5 Punkten bis 14087.8 Punkten.

Strategie:

Damit der DAX Index weiter ansteigen kann, ist darauf zu achten, dass die Schlusskurse auf vier Stunden Basis oberhalb der Angebotsmarke bei 14084.8 Punkten liegen. Sofern der DAX Index im weietren Verlauf innerhalb der vorherigen Aufwärtszielzone bei 14298 Punkten bis 14364 Punkten Unterstützung finden sollte, kann dort ein Longeinstieg erfolgen.

DAX Index 4h X-Sequentials Chart:

