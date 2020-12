DAX Index X-Sequentials Daytrading 30.12.2020: Korrektur oder weiterer Anstieg ?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,:Der Einstieg erfogte bei 0,9049.Der Stopp wurde auf 0,8903 nachgezogen.Der Ausstieg erfolgte bei 0.88068.Der DAX Index bildete am Dienstag, den 29.12.2020 mit 13903.1 Punkteneinen Hochpunkt aus und schloss bei 13777.8 Punkten. Widerstand befindetsich im Kursbereich von 13814.8 Punkten bis 13838.5 Punkten. EineHandelsspanne ist zu erwarten, wenn die Marke von 13844.1 Punktenüberboten wird. Ein Kursanstieg bis auf 13961 Punkten bis 14014 Punkten istdann zu erwarten, wenn die Abwärtstrendmarke bei 13866.6 Punkten pereinem 30 Minuten Schlusskurs überboten wird und die Folgeschlusskursenicht tiefer liegen, da der DAX Index sonst Widerstand gefunden hätte.Unterstützung in Abwärtsrichtung befindet sich bei 13720 Punkten, 13673Punkten und im Kursbereich von 13601.7 Punkten bis 13563.3 Punkten.DieAufwärtsbewegung ist solange intakt bis der DAX Index die Aufwärtstrendmarke bei 13517.5 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskursunterbietet und die Folgeschlusskurse nach einem Unterbieten nicht oberhalbdieser Marke liegen, da sonst Unterstützung gefunden wurde.Höchstwahrscheinlich sind starke Korrekturen in Abwärtsrichtung, gefolgt voneinem Anstieg zu erwarten. Wir warten eine Korrektur, alternativ auf dasKursverhalten an einer Aufwärtstrendmarke ab. Wir werden uns danndementsprechend positionieren.

