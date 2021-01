DAX Index X-Sequentials Daytrading 27.1.2021: DAX vor Hochpunkt [...]

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse-Trading.com Mitglieder realisierten zuletzt nachfolgende Handelsergebnisse:

DAX Index: +30,99 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +522,79 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +190 Punkte,

Nikkei 225 Index:+307,59 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: +1 Punkt

USD/CHF: +146 Pips,

Gold:+179 Pips,

USD/SEK: +2 Pips,

EUR/USD:+ 1 Pip,

RBOB Gasoline: +593 Ticks.

DAX Index:

Der DAX Index bildete infolge eines bullishen X-Sequentials X5 Musters am 8.1.2021 einen Hochpunkt bei 14131.5 Punkten aus und schloss am Dienstag, den 26.1.2021 bei 13892.1 Punkten. Sofern die Abwärtstrendmarke bei 13957.7 Punkten per einem 4h Schlusskurs überboten wird und die Folgeschlusskurse höher liegen, ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in die X-Sequentials 5XZ Aufwärtszielzone zu erwarten. Das Kursziel würde sich bei 14220 Punkten befinden. Sofern der Tiefpunkt bei 13599.8 Punkten unterboten werden sollte, ist eine Abwärtsbewegung bis auf 13396 Punkten bis 13358 Punkten zu erwarten.

Strategie:

Im Falle einer Trendumkehr ist eine Abwärtsbewegung bis zur X-Sequentials "X" Unterstützungsmarke bei 12750 Punkten zu erwarten. Hierfür darf der DAX Index nicht den Hochpunkt bei 14131.5 Punkten überbieten.

DAX Index 4 Stunden X-Sequentials Chart: