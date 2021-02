Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 25.2.2021: DAX Index nun mit vorerst geringeren Potential !

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse-Trading.com Mitgliedere realisierten zuletzt nachfolgende Handelssergebnisse:

RBOB Gasoline: +2587 Ticks,

Nikkei 225 Index: +1360 Punkte,

MDAX Index: +973 Punkte,

RBOB Gasoline: +593 Ticks,

ULSD Heating Oil: +429 Ticks,

GBP/USD: +320 Pips,

Brent Oil: +281 Pips,

All Ordinaries Index: -83,42 Punkte,

Euro Stoxx 50: -26,69 Punkte.

DAX Index:

Der DAX Index erzielte ausgehend vom Schlusskurs am 22.2.2021 bei 13966.0 Punkten, am Folgetag nur einen Zugewinn von 14,1 Punkten, um gleich 324,5 Punkte zu verlieren und mit einem Tief am 23.2.2021 das 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 13740 Punkten bis 13690 Punkten doch noch zu erreichen. Der Deutsche Aktienindex kehrte von diesem Tief aus in Aufwärtsrichtung um und schloss am Mittwoch, den 24.2.2021 bei 13981 Punkten.

Technische Situation:

Mit dem Folgetief bei 13718.0 Punkten, nach einem Tiefpunkt bei 13802.6 Punkten, ist das am vergangenen Montag Abend vorgestellte bullishe X-Sequentials X5 Muster mit einem Kurspotenzial von mindestens oberhalb des Hochpunkts vom 8.2.2021 bei 14169.5 Punkten und anschliessend bei 14735 Punkten bis 14900 Punkten zwar ungültig, auch ist aber das Potenzial in Abwärtsrichtung bei 13445 Punkten bis 13292 Punkten und 12900 Punkten bis 12745 Punkten nicht mehr gegeben. Übrig bleibt, dass zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund eines X-Sequentials "X2" Ausbruchs das Überbieten des Hochpunkts vom 8.2.2021 bei 12169.5 Punkten zu erwarten ist, gefolgt von einem weiteren Anstieg in der überwiegenden Form einer Seitwärtsbewegung mit einem ersten Aufwärtsziel bei 14050 Punkten und einem Folgeziel bei vorerst maximal 14555 Punkten. Das Abwärtspotenzial liegt bei 13695 Punkten bis 13635 Punkten und 13535 Punkten bis 13475 Punkten.

Strategie:

Eine Aufwärtsbewegung kann sich erst etablieren, wenn die Schlusskurse auf 4 Stunden Basis oberhalb von 14061.6 Punkten liegen.Ein Kaufsignal mit Kursziel bei 14297 Punkten bis 14370 Punkten und 14550 Punkten ergibt sich, wenn die Marke von 14114.4 Punkten überboten wird und im Anschluss die Marke von 13959.9 Punkten nicht unterboten wird. Diese Marken bleiben bis auf Weiteres permanent bestehen. Ein Verkaufssignal liegt seit Unterbieten der Marke von 13959.9 Punkten vor und hat solnage Bestand, bis die Marke von 14114.4 Punkten überboten wird. Das Kursziel befindet sich bei 13535 Punkten bis 13475 Punkten.

DAX Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

<img src="https://i.ibb.co/zVNpMZ6/DAX4h24-Feb2021.png" alt="DAX4h24-Feb2021" border="0">



Um im Trading richtig zu liegen, ist eine Analyse des Marktes notwendig, dem als Ergebnis eine Handelsentscheidung folgt.

An der Börse sind Gewinne nur möglich, wenn man mit seiner Einschätzung über einen Markt oder einem Einzelwert richtig liegen und entsprechend investiert. Niemand kann jedoch an der Börse ständig richtig liegen. Das Geheimnis an der Börse ist es Risiken einzugehen und das Verlustrisiko in jedem einzelnen Risikofall zu begrenzen. Auf mittelfristige Sicht von ca. 3 Monaten bis 6 Monaten wird so das Konto im Gewinn stehen.

Werden sie daher Technische-X-Analyse.de Mitglied und erhalten Sie den X-Sequentials Trading Börsenbrief !.

Technische-X-Analyse.de wendet die erfolgreiche X-Sequentials Chartanalyse Methode an.

Die X-Sequentials Chartanalyse ist bekannt aus dem Buch " Besser traden mit X-Sequentials" erschienen bei der Börsenmedien AG. Sie werden mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief zufrieden sein.

Dieses sehen Sie an der Performance des X-Sequentials Trading Börsenbrief Musterdepots.

Das Technische-X-Analyse.de Musterdepot notiert mit 137891 Punkten auf einem neuen Höchststand !.

Seit Januar 2012 wurden 1038 Handelssignale veröffentlicht.

Technische-X-Analyse.de X-Sequentials Trading Börsenbrief Musterdepot:



hre Vorteile durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief:



Sie haben eine Übersicht über alle wichtigen Märkte !.

Sie sind bestens über die Börse informiert !.

Sie sparen enorm viel Zeit !.

Sie müssen keine Handelssignale oder Handelsentscheidungen selber herleiten: Sie lesen diese ab !.

Sie verdienen nun in mehreren Märkten gleichzeitig viel Geld !.

Sie streuen nun Ihr Risiko !.

Sie wählen nun aus, welchen Markt Sie handeln möchten !.

Sie verteilen Ihr Risiko auf mehrere Börsentransaktionen !.

Sie erhalten und vermehren garantiert Ihr Kapital !.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief beinhaltet folgende Märkte:

Mein Angebot !

Werden sie noch heute Technische-X-Analyse-Trading.com Mitglied und erhalten Sie als Abonnent den X-Sequentials Trading Börsenbrief. Sie zahlen bis zum 28.2.2021 für eine Technische-X-Analyse. de Jahresmitgliedschaft nur 499 Euro anstatt 1188 Euro !. Bei der Monatsmitgliedschaft bleibt es bei den 99 Euro für 30 Tage.

Bestellen Sie noch formlos heute per E-Mail.

Geben sie im Betreff "Jahresabo" oder "Monatsabo" an.

Schreiben Sie die E-Mail an: devin.sage@gmail.com

Sie erhalten dann eine Rechnung.

Mit freundlichen Grüssen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de