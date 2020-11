DAX Index X-Sequentials Daytrading 1.12.2020: Ist genug Momentum vorhanden ?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX Index notierte am Montag, den 30.11.2020, nach einem Tagestief bei 13256.8 Punkten, bis auf 13445.1 Punkten höher und schloss bei 13335.7 Punkten. Sofern die 3/6 X-Sequentials Trendmarke bei 13333.3 Punkten nicht per 30 Minuten Schlusskursen unterboten wird, ist eine Aufwärtsbewegung bis in die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 13495 Punkten - 13605 Punkten zu erwarten. Sofern sich der DAX Index nach einem Kursanstieg bis auf 13495 Punkten bis 13605 Punkten, oberhalb von 13460.5 Punkten behaupten sollte und die Marke von 12850.3 Punkten nicht unterboten werden sollte, ist ein weiterer Kursanstieg bis in die inversen X-Sequentials 5XZ Kurszielbereiche bei 14343 Punkten - 14815 Punkten und 15825 Punkten - 16285 Punkten zu erwarten. Alternativ erstreckt sich der Kurszielbereich einer derzeit möglichen Korrektur von 13167.8 Punkten bis 12703.4 Punkten und 12420.8 Punkten bis 12703.4 Punkten. Generell darf für steigende Kurse die Marke von 12370.1 Punkten nicht unterboten werden.Der DAX Index befindet sich kurz vor dem Allzeithoch bei 13795.2 Punkten. Kurse oberhalb dieses Hochpunktes sind derzeit unwahrscheinlich. Sofern jedoch das vorhandene Momentum ausreichend sein sollte, ist ein Kursanstieg bis in die inversen X-Sequentials "5XZ" Aufwärtszielzonen beginnend bei 14343 Punkten zu erwarten. Hierzu ist darauf zu achten, dass die 3/6 X-Sequentials Aufwärtstrendmarken nicht unterboten werden. Die aktuellen verlaufen bei 13333.3 Punkten und 13268.1 Punkten. Im Falle eines Unterbietens dieser Trendmarken per 30 Minuten Schlusskursen und in der Folge nicht oberhalb dieser Marke liegender Schlusskurse, ist ein Shortsignal ausgelöst worden.Alternativ sind nach Unterbieten der Marke von 12370.1 Punkten keine höheren Kurse mehr zu erwarten. Die Abwärtszielzone bei der derzeitigen Konstellation befände sich unterhalb von 11450 Punkten bei 10905 Punkten bis 10660 Punkten.Mit freundlichen Grüssen,Devin Sage, TXA Trading