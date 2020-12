DAX Index X-Sequentials Daytrading 18.12.2020: DAX Index vor Allzeithoch !

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der DAX Index eröffnete am Donnerstag, den 17.12.2020 bei 13691.5 Punkten. Das Tagestief lag bei 13661.8 Punkten. Das Tageshoch lag bei 13725.8 Punkten. Der Schlusskurs lag bei 13686.6 Punkten. Das nächste 3/6 X-Sequentials Aufwärts Ziel befindet sich bei 13962 Punkten - 14013 Punkten. Die Aufwärtsbewegung ist vorzeitig beendet, wenn der DAX Index an der Marke von 13852.4 Punkten in Abwärts Richtung umkehrt. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 13523.3 Punkten per einem 30 Minuten Schlusskurs unterboten wird, wobei die Folge Schlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Im Falle einer Korrektur befindet sich der Kurs Zielbereich bei 13350 Punkten bis 13333 Punkten.Es besteht seit 13.297,01 Punkten eine Longposition. Das Kursziel befindet sich bei 14.350,00 Punkten. Der Stopp wurde von 12.670,59 Punkten auf 13328.0 Punkten angehoben.Der DAX Index nahe dem Allzeithoch vom 17.2.2020 bei 13795.2 Punkten. Solange sich der Index oberhalb der jeweiligen 3/6 X-Sequentials Marke befindet, oder Unterstützung an dieser findet, sind höhere Kurse zu erwarten. Die Aufwärts Ziele entsprechen den inversen X-Sequentials 5XZ Kursziel Bereichen bei 14343 Punkten – 14815 Punkten und 15825 Punkten - 16285 Punkten.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading www.Technische-X-Analyse-Trading.com