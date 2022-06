DAX Index X-Sequentials Chartanalyse Daytrading für die 24. Kalenderwoche 2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/innen,

Für den DAX Index sieht es derzeit nicht gut aus.

Ausgehend von 13280.70 Punkten am 9.5.2022 stieg der DAX Index bis zum 6.6.2022 bis 14709.40 Punkten. Dem DAX Index fehlte es ab 14709.40 Punkten an jeglicher Aufwärtsdynamik.

Dieses führte zu einem Kursrückgang bis 13749.77 Punkten.

Der DAX Index schloss am Freitag, den 10.6.2022 bei 13.761,83 Punkten.

In der letzten DAX Index Prognose vom 21.5.2022 wurde ausgehend vom Tiefpunkt bei 13380.70 Punkten ein Kursanstieg bis 15460 Punkten formuliert.

Auch wurden am 21.5.2022 X-Sequentials Zeit Ziele für den DAX Index veröffentlicht:

"Die relevanten Zeit Zielzonen für einen Hochpunkt bei ca. 15460 Punkten oder für einen Tiefpunkt unterhalb von 12438.85 Punkten verlaufen vom 31.5.2022 bis zum 8.6.2022 und vom 29.6.2022 bis zum 7.7.2022."

Somit fiel der Hochpunkt am 6.6.2022 bei 14709.40 Punkten auf den ersten X-Sequentials Zeit Ziel Bereich der sich vom 31.5.2022 bis zum 8.6.2022 erstreckte.

Weiterhin wurde für den 15/16.6.2022 ein Zeit Ziel lokalisiert.

Es wurde angenommen, dass dieses Zeit Ziel auf einen Hochpunkt fallen wird.

Negativ ist nun, dass dieses Zeit Ziel auf einen Tiefpunkt oder Zwischenhoch fallen wird.

Es liegt somit kein Kursmuster mehr vor, dass auf höhere Kurse schließen lässt.

Am 8.5.2022 wurde geschrieben:

"Der DAX Index erreichte, trotz Realisation eines vollständigen Abwärtsziels, mit dem Kursanstieg bis 14925.25 Punkten am 29.3.2022 nicht das reguläre Kursziel bei 14475 Punkten (X-Sequentials „X“ Marke). Dieses kommt nur in Abwärtstrends vor".

Somit muss nun das Unterbieten des Tiefpunktes vom 9.5.2022 bei 13380.70 Punkten angenommen werden.

Es ist dann mit einem Kursrückgang bis 12.725 Punkten und ggf. bis 12.070 Punkten auszugehen.

Gar ergibt sich nach Unterbieten des Tiefs vom 7.3.2022 bei 12.438,80 Punkten ein Kursziel bei 11195.00 Punkten!

Auf Tagesbasis ergibt sich ein Shorteinstieg mit zuvor genannten Kurszielen, wenn der DAX Index im Zuge einer Gegenbewegung bis in den Bereich von 14025,40 Punkten bis 14.463,50 Punkten (genau bei 14130 Punkten, 14248 Punkten und maximal 14356 Punkten) in Abwärtsrichtung umdreht und die Marke von 13740.76 Punkten unterbietet.

Hinsichtlich des Daytradings bildete der DAX Index vom 26.4.2022 bis zum 5.5.2022 ein negatives X-Sequentials X5 Muster aus, dessen X-Sequentials 5XZ Tiefpunkt am 9.5.2022 bei 13380.67 Punkten formiert wurde.

DAX Index X-Sequentials intraday Chart 1:



https://i.ibb.co/JnPwrjh/deu40-2022-05-23-20-46-58-fdc10-B2-Wu-Sl-Hy.png

Es wurde zu diesem Zeitpunkt eine Aufwärtsbewegung bis 14705 Punkten bis 14915 Punkten im Zuge einer inversen X-Sequentials 5XZ Bewegung prognostiziert. Der DAX Index erreichte mit 14709 Punkten das Mindestziel dieser Prognose und korrigierte im Anschluss.

DAX Index X-Sequentials intraday Chart 2:



https://i.ibb.co/CmhwWdT/dax6juni22.png

Für die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung im Zuge dieses X-Sequentials Kursmusters hätte der DAX Index an der X-Sequentials "X" Unterstützungsmarke im Bereich von 14005 Punkten bis 13900 Punkten in Aufwärtsrichtung drehen müssen. Dieses ist nicht eingetreten.

Am Donnerstag, den 9.6.2022 wurde um 11:19h im Technical-Trading-Proifts.com DAX Index X-Sequentials Daytrading Forum nachfolgende Prognose formuliert:

"DAX Index X-Sequentials Daytrading 9/10.6.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Der DAX Index bildete am 6.6.2022 bei 14709.38 Punkten einen Hochpunkt aus und korrigierte bis 14287.74 Punkten am 9.6.2022.

Der DAX Index notiert am Donnerstag, den 9.6.2022 bei 14381.00 Punkten.

Es liegt ein X-Sequentials X4 Muster vor.

[...]

Im 15 Minuten Chart ist heute um 12.30h der Hochpunkt der nach dem Tiefpunkt bei 14287.74 Punkten folgenden Gegenbewegung zu erwarten. Nach Unterbieten der Marke von 14215 Punkten ist derzeit eine Abwärtsbewegung bis 13810 Punkten bis 13742 Punkten (4XZ) mindestens bis 14020 Punkten zu erwarten. Ein Tiefpunkt ist derzeit am 10.6.2022 um 15:45h zu erwarten.

Es wird in diesem Kontext der weitere Kursverlauf beobachtet.

DAX Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:"



https://i.ibb.co/hfy9BS5/DEU40-2022-06-09-11-16-42-da87d.png

In der nächsten Kursgrafik ist zu sehen, wie der DAX Index diese Prognose erfüllte.

DAX Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:

https://i.ibb.co/s6rdBdH/DEU40-2022-06-12-08-06-23-dc161.png

Wie geht es weiter?

Nach Unterbieten der Marke von 13735 Punkten ist die Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 13015 Punkten - 12945 Punkten, mindestens jedoch bis 13345 Punkten zu erwarten. Die relevanten Zeit Ziele dieses Musters befinden sich bei 14.6.2022 (11h) und 15.6.2022 (15.30h).

Trading Plan:

Von einem Einstieg in eine Long Position kann abgesehen werden. Dieses, bis ein positives X-Sequentials Umkehrmuster vorliegt.

Es liegt derzeit nur dieses X-Sequentials X4 Muster vor, sodass theoretisch ein Shorteinstieg ab 13725 Punkten zu erfolgen hat. Es ist auf das Zeit Ziel am 15/16.6.2022 zu achten. Sollte dieses Zeit Ziel auf einen Tiefpunkt fallen, besteht im Falle einer Short Position die Gefahr eines Verlustes!

Widerstand befindet sich innerhalb nachfolgender Kursbereiche:

13842.13 Punkte bis 13897.21 Punkte,

13956.69 Punkte bis 13995.11 Punkte,

14194.96 Punkte bis 14230.70 Punkte,

14278.58 Punkte bis 14340.54 Punkte,

14463.20 Punkte bis 14527.57 Punkte.

So lange der DAX Index intraday unterhalb der in der nächsten Kursgrafik zu sehenden, blauen horizontalen Linien notiert, solange ist der Abwärtstrend intakt.

DAX Index 15 Minuten X-Sequentials Daytrading Chart:

https://i.ibb.co/10xPx35/DEU40-2022-06-12-08-42-57-96a97.png

Es wird die Markteröffnung am Montag abgewartet!

Verfolgen Sie das DAX Index Daytrading nach der X-Sequentials Chartanalyse Methode im Technical-Trading-Profits.com Forum unter:

https://technical-trading-profits.com/?page_id=1026&view=topic&id=7

Viel Erfolg!

