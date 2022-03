DAX Index X-Sequentials Analyse: Drohen noch Kursverluste?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index realisierte in der letzten Handelswoche mit 12.438,80 Punkten ein X-Sequentials Zwischenziel bei 12.550 Punkten bis 12.380 Punkten und erreichte mit 13.943,97 Punkten den Widerstandsbereich bei 13.669,10 Punkten bis 14.448,60 Punkten. So lange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke von 13.660 Punkten notieren, solange sind tiefere Kurse bis in die X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei 12.210 bis 11.820 Punkten bis 11.435 Punkten, wobei sich das eigentliche Kursziel bei 11.820 Punkten befindet, zu erwarten. Unterstützung befindet sich bei 13.195 Punkten. Der DAX Index sollte innerhalb der zuvor erwähnten X-Sequentials 5XZ Abwärtszielzone in Aufwärtsrichtung umkehren und die X-Sequentials "X" Widerstandsmarke bei 15.450 Punkten, mindestens bei 15.060,10 Punkten erreichen. Hierzu muss der muss der DAX Index, nach Erreichen der Abwärtszielzone, permanent oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 13.660 Punkten notieren. Der DAX Index schloss am Freitag, den 11.3.2022 bei 13.628,11 Punkten.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

