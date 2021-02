DAX Index - Die Turbinen werden gestartet!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem der DAX den hinterlegten Zielbereich anläuft und sich dort etwas stabilisiert, drehen die Bullen wieder nach Norden ab. Wir schrieben hierzu im gestrigen Update: „Wir gehen aus dem Bereich von 13558 – 12990 Punkten zumindest von einer Gegenbewegung aus. Schafft der Index den Sprung über 14123 Punkte, gehen wir im Anschluss von deutlich höheren Notierungen nördlich von 16000 Punkten aus.“

Wichtig bleibt bei sämtlichen Bewegungen, dass der Markt nicht mehr unter 13002 Punkte fällt, um einen Umweg über den Bereich von 12400 Punkten zu vermeiden. Auch wenn der DAX anfängt, sich zu erholen, hat dieser die Bären bisher noch nicht abgeschüttelt, solange der Index sich unter 14123 Punkten hält.

Zusammengefasst hält sich der DAX an das hinterlegte Primärszenario und dreht seit Anlaufen des Zielbereiches wieder nach Norden ab. Schafft der Markt den Sprung über 14123 Punkte, schaltet dies den Weg für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 16000 Punkte und höher frei.

Wir sind hier ganz klar auf den bullischen Seite. Lassen Sie sich keinesfalls aus der Ruhe bringen durch all die Dunkeltruppen und Untergangsschreier, die durch die Presse geistern und uns einreden wollen, dass wir kurz vor einem Kollaps stehen. Das halten wir sogar für brandgefährlich, denn es sind doch gerade diese Typen, die leider viele davon abhalten, stetig am Aktienmarkt Geld zu verdienen, um wohlhabend in den Ruhestand einzutreten weil man die Anleger in einem Bullenmarkt davon abhält an diesem zu partizipieren.

