DAX Index: Ist die Jahresendrallye vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/innen,

Der DAX Index bildete am 18.11.2021 bei 16.290,20 Punkten einen Hochpunkt und generierte am 23.11.2021 ein Verkaufssignal. Im Zuge dessen wurde in der letzten Handelswoche ein Tiefpunkt bei 15.244,46 Punkten ausgebildet, begleitet von einer Kurslücke in Abwärtsrichtung von 15.917,98 Punkten bis 15.383,90 Punkten, mit einem Schlusskurs am Freitag, den 26.11.2021 bei 15.257,04 Punkten.

Trading:

Der Hochpunkt ging mit einer zwei-fachen X-Sequentials 5XZ Kursziel Projektion einher, sodass neue Hochpunkt bis auf Weiteres nicht zu erwarten sind. Weiterhin liegt ein "Displaced" X-Sequentials X5 Umkehrmuster vor. Es ist ein Kursrückgang bis in die Kurszielzonen "5XZ 1/2" bei 14.870 Punkten bis 14.265 Punkten, mit einem Mittel 14.575 Punkten und im Extremfall bis 13.120 Punkten bis 12.525 Punkten, mit einem Mittel bei 12.820 Punkten zu erwarten. Generell wird jeweils das Mittel einer Kurszielzone erreicht. Rechnerisch befindet sich das X-Sequentials Kursziel bei 13.960 Punkten. Die Zeitziele befinden sich bei "24.2.2022" und "31.5.2022". Im Anschluss nach der Abwärtsbewegung ist eine Kurserholung bis zur X-Sequentials "X" Marke bei 15.425 Punkten zu erwarten, wobei sich das Mindestziel bei 14.818,00 Punkten befindet. Ein Kursrückgang in der vorgestellten Form kann abgewehrt werden, wenn die Kursmarke von 15.781,00 Punkten überboten wird, wobei im Anschluss die Marke von 15.532,00 Punkten auf keinen Fall unterboten werden darf. Eine derartige Kursbewegung gilt als Kaufsignal. Zwei Versuche ein solches Kaufsignal zu generieren müssen hier eingeräumt werden. Mit dem letzten Handelssignal wurden +215,63 Punkte gewonnen.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: zum Chart

PS:

Link:

PPS:

