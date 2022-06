Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index Daytrading für Montag, den 6.6.2022

Der DAX Index überbot zuletzt Punkt "5X5" des vorliegenden negativen X-Sequentials X5 Musters bei 14315.24 Punkten. In den letzten Handelstagen folgte diesem Ausbruch in Aufwärtsrichtung der prognostizierte Kursanstieg in Richtung 14705 Punkten bis 14915 Punkten. Der für dieses Kursmuster relevante Hochpunkt wurde am 30.5.2022 bei 14589.45 Punkten gehandelt. Dem folgte eine Korrektur bis 14329.51 Punkten, gefolgt von einem Anstieg bis 14589.91 Punkten. Der DAX Index schloss am Freitag, den 3.6.2022 bei 14460.08 Punkten.

Prognose:

Nach Überbieten der Marke von 14589.91 Punkten ist ein Kursanstieg bis 14705 Punkten bis 14915 Punkten zu erwarten.

Nach anschließendem Überbieten der oberen Begrenzung der zuvor erwähnten Kurszielzone bei 14915 Punkten, ist mit einem weiteren Kursanstieg bis 15200 Punkten zu rechnen.

Das X-Sequentials Zeit Ziel für einen Hochpunkt fällt auf den 15/16.6.2022.

Beim X-Sequentials DAX Index Daytrading erfolgte ein Long Einstieg bei 14316 Punkten.

Der Stoppkurs liegt bei 13683.59 Punkten und wird nun auf 14329,50 Punkten gesetzt.

Das Kursziel dieses Trading Plans liegt bei 14700 Punkten.

DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:



Link: https://i.ibb.co/znSByTk/dax40xs30minxsequentialschart-MCHbgv12.png

