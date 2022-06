DAX Index Daytrading für Dienstag, den 7.6.2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/innen,Die Leser/innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen haben heute im+333 Punkte gewonnen.Derrreichte am Montag, den 6.6.2022 mit einem Tageshoch bei 14709.38 Punkten das Mindestziel des vorliegenden X-Sequentials X5 Musters bei 14705 Punkten. Der DAX Index schloss am Montag, den 6.6.2022 bei 14653.80 Punkten.Es ist ausgehend vom heutigen Schlusskurs ein weiterer Kursanstieg bis 14705 Punkten bis 14915 Punkten zu erwarten. Unterstützung befindet sich bei 14460 Punkten.Nach anschließendem Überbieten der oberen Begrenzung der zuvor erwähnten Kurszielzone bei 14915 Punkten, ist mit einem weiteren Kursanstieg bis 15200 Punkten zu rechnen.Auf Tagesbasis ergibt sich die Prognose eines Kursanstiegs bis 15330 Punkten bis 15505 Punkten, mit einem Zeitziel am 15/16.6.2022.Die Prognose eines Kursanstiegs bis 14705 Punkten bis 14915 Punkten wurde erstmalig am 23.05.22 bei einem Schlusskursstand von 14175.39 Punkten formuliert."Wann sind wieder steigende Kurse beim DAX Index zu erwarten?""Wann wird der Nasdaq 100 Index einen Tiefpunkt ausbilden und ansteigen?"Mit freundlichen Grüßen,Devin SageX-Sequentials Trading Börsenbrief mit HandelssignalenDer (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading