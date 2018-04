DAX: Ein Hoffnungsschimmer - mehr noch nicht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dem DAX ist ein wichtiger Schritt gelungen, um sich von denJahrestiefständen nachhaltig zu lösen. Doch der große Wurf muss erstnoch kommen. Während sich die Stimmung der Anleger in den letzten Wochenunter dem andauernden Störfeuer der Regierung Trump eingetrübt hat, istdem DAX rund um die Marke von 12.000 Punkten eine Stabilisierung gelungen.Jetzt gibt es sogar zaghafte Indizien für einen neuen Aufschwung: Eineim Februar und März ausgebildete Konsolidierungsflagge konnte nach obenverlassen werden. Das ist aber nur der erste Schritt. Ein Abschluss derBodenbildung würde erst mit einem Anstieg über die zuletzt markiertenZwischenhochs rund um die Marke von 12.500 Punkten erfolgen. Doch wasist notwendig, damit dieser Befreiungsschlag gelingen könnte?Vor allem dürfen die USA die Eskalation in Syrien oder im Handelskriegmit China nicht weiter vorantreiben, denn das würde die Stimmung in derWirtschaft voraussichtlich empfindlich dämpfen. Und die Frühindikatorenzur Weltkonjunktur befinden sich ohnehin seit Monaten bereits imRückgang. Hier liegt der zentrale Schalthebel für den DAX. Ohnepolitische Eskalation und mit einer Stabilisierung derKonjunkturfrühindikatoren könnte der deutsche Leitindex durchaus wiederin Richtung der Jahreshöchststände zielen. Noch indes ist das ein sehrspekulatives Szenario mit größeren Risiken.