DAX: Hoffen auf das V

Der DAX hat sich von den Tiefständen deutlich erholt, der Dow Jones sogar die größte Gewinnserie seit Jahrzehnten hingelegt. Ist die Corona-Krise an der Börse damit vorbei? Seit Dienstag stehen die Zeichen an der Börse auf Erholung. Der DAX konnte gestern wieder ein fünfstelliges Niveau erreichen, der Dow hat vom Wochentief bis zum gestrigen Schlusskurs knapp 24 Prozent zugelegt – die größte Rally seit Jahrzehnten gemessen an dem kurzen Zeitraum.



Hat die Börse damit die Corona-Krise verarbeitet? Es kommt darauf an. Einerseits wird endlich wieder der Fakt berücksichtigt, dass die Viruskrise temporärer Natur ist und spätestens mit einem Impfstoff beendet wird. Dabei gilt es vor allem, in dieser Zeit die wirtschaftlichen Schäden so gering wie möglich zu halten und eine sich verselbständigende Abwärtsspirale zu vermeiden. Mit den riesigen Rettungspaketen von Politik und Zentralbanken ist die Chance dafür deutlich gestiegen.



Damit ist die Hoffnung auf ein konjunkturelles „V“ – Absturz und steiler Wiederanstieg – gestiegen, das an der Börse im Moment vorweggenommen wird. Wir würden den Kursen aber jetzt nicht hinterherrennen. Wer das Tief verpasst hat, sollte erst einmal abwarten. Denn es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass die massive Ausbreitung von Corona in den USA und die zu erwartenden schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft die Nerven und die Rally noch einmal auf die Probe stellen werden.